Bendodo denuncia el anuncio «a hurtadillas» de Sánchez en Defensa: «Es experto en la nocturnidad y alevosía en medidas incómodas»

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha denunciado el anuncio «a hurtadillas» de Pedro Sánchez sobre el gasto en Defensa, asegurando que «es experto en buscar la nocturnidad y alevosía en medidas incómodas».

«Nunca en nuestra democracia, un Consejo de Ministros no votó un acuerdo por unanimidad», ha recordado, algo que ocurrió ayer con el gasto en Defensa. «El consejo de ministros votó dividido los 10.000 y pico millones de euros que se ha sacado Sánchez de la manga para aumentar el gasto en Defensa, la mitad del gobierno votó en contra«. En este sentido, se ha preguntado que «si la mitad de tu gobierno te vota en contra, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Disolver y darle la voz otra vez al conjunto de los españoles».

Para el coordinador nacional del PP, este gobierno «está en subsistir, en dividir y sobre todo en enfrentar» y «se ha olvidado por completo del sentido de estado. Yo me atrevería a decir que solo tiene sentido para sí mismo, que es quien le importa».

«Pedro Sánchez ayer compareció, como decimos en Andalucía, de bulla y corriendo cuando nadie lo esperaba, para anunciar el 2% del gasto en Defensa, lo hizo ayer a hurtadillas, para no dar explicaciones ni llevarlo al Congreso». Como ha señalado »no lo lleva al Congreso porque pierde la votación».

«¿Por qué creéis que ayer Pedro Sánchez llevó este tema y no hoy ni antes de ayer?Porque no le interesaba que se hablara de este tema, porque había otros temas de actualidad. No es la primera vez que lo hace».

Para Bendodo, Pedro Sánchez es «experto en buscar la nocturnidad y alevosía en medidas incómodas».

En el Partido Popular, «somos más de hechos que de palabras, pero el problema es que «el sanchismo ahora ya no es ni de hechos ni de palabras», mientras «el sanchismo intenta subsistir, es un gobierno donde no hay gobierno».

Ha denunciado que su manera de actuar «es mala fe» y para gestionar un país «hace falta tener moral y principios para no hacer lo que hace Pedro Sánchez y él evidentemente no los tiene».