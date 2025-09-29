Autorizado el traslado del primer menor que llegó a Canarias dentro del procedimiento exprés por contingencia migratoria

Llegada a El Hierro de dos de los menores que viajaban en un cayuco con 313 inmigrantes en un cayuco, el 11 de septiembre de 2023

El primer menor migrante no acompañado llegado a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria ya ha sido autorizado para su traslado, que previsiblemente se efectuará en los próximos días.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Petana, ha firmado hoy lunes el traslado del primer menor con el informe favorable de Fiscalía después de declarase la contingencia migratoria. Una vez el Gobierno de Canarias coordine el traslado con la comunidad de acogida se abre oficialmente el procedimiento 'exprés' creado por la reforma de la Ley de Extranjería, por el que los menores que vayan llegando a Canarias, Ceuta y Melilla deben ser trasladados a recursos de otra comunidad de la geografía española en un plazo de 15 días.

Este es el primer menor extranjero que llegó al archipiélago después de la declaración formal de la contingencia migratoria por la saturación de los centros de acogida, por la que ya se ha procedido también al traslado de un menor desde Ceuta, que viajó ayer.

Se trata de un adolescente marroquí de 17 años que llegó a Lanzarote el pasado 10 de septiembre junto a otros tripulantes de un 'pesquero-patera' que encalló en la costa de Órzola.

El plazo de los 15 días de este procedimiento 'exprés' se cumplió el pasado viernes 26, fecha en la que Pestana ya adelantó que su traslado podría ser inminente. El adolescente no presentó objeción o preferencia razonable por una comunidad diferente a la asignada, ni tampoco la Fiscalía, que una vez examinado el informe ha sido favorable a la comunidad de destino.

Desde la firma del delegado, hoy lunes, el Gobierno de Canarias tiene 5 días para organizar y coordinar el viaje del menor a su nueva comunidad, que asumirá su tutela legal hasta que cumpla los 18 años.