La Audiencia admite al Ayuntamiento de Las Palmas como perjudicado en el 'caso Valka'

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 29/09/2025

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha admitido la personación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el llamado 'caso Valka' en calidad de perjudicado.

Así se desprende al haber estimado el recurso de apelación interpuesto por la dirección general de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción Nº2, de fechas 4 de noviembre de 2024 y 7 de febrero de 2025, respectivamente, al entender que el Consistorio es eventual perjudicado.

La Sala considera que el Ayuntamiento ostenta legitimación suficiente para intervenir en el proceso penal dada la presunta existencia de un perjuicio patrimonial directo derivado de los hechos objeto de investigación ocurridos en mandatos anteriores. Revoca así la decisión del Juzgado de Instrucción Nº2, que había rechazado la personación por considerarla prematura.

El 'caso Valka' investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada. Hay seis encausados, entre los que figura el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria José Manuel Setién; el exjefe de Parques y Jardines del Consistorio Miguel Ángel Padrón; la gerente de Geursa, Marina Mas; el jefe de su oficina técnica de Movilidad y Obras, Carlos Cabrera; un empresario y un empleado público.

El Ayuntamiento ha explicado que se postula como titular de bienes jurídicamente protegidos vinculados a la causa y que, de confirmarse la actividad delictiva, sería razonable que esta afectara negativamente al interés público representado por la corporación local.

Asimismo, subraya que, más allá de consideraciones reputacionales, el posible daño patrimonial justifica plenamente la intervención procesal del Consistorio.

Al respecto, el concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, dijo que esta decisión judicial que permite la personación del Consistorio es «un importante reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a defender los intereses públicos municipales».

De igual modo, destacó que «la admisión de la personación facilitará el acceso al sumario y permitiendo colaborar activamente con la justicia, como se ha hecho desde el inicio».