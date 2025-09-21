Suscribete a
SUCESOS

Atropello mortal en Pájara (Fuerteventura)

Un hombre ha fallecido este sábado tras sufrir un atropello en el Puente de San Antonio

Asistencia del 112 en Fuerteventura
Asistencia del 112 en Fuerteventura 112 CANARIAS

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre ha fallecido ayer sábado tras sufrir un atropello en el Puente de San Antonio, en el municipio de Pájara (Fuerteventura).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias, los hechos se han producido sobre las 13.45 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras ser alertado de que un vehículo había atropellado a una persona en dicha zona y la misma se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Sin embargo, el equipo sanitario solo puedo confirmar el fallecimiento del afectado al presentar lesiones incompatibles con la vida. En el lugar del incidente también se personaron Bomberos de Pájara, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.

