SUCESOS

Aparece flotando boca abajo el cuerpo sin vida de un hombre en la costa de Gáldar (Gran Canaria)

Una llamada avisó sobre la caída al mar de un hombre

Costa de la Botija en Gáldar
Costa de la Botija en Gáldar

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años ha sido localizado flotando boca abajo en la costa de la Playa de Botija, en Gáldar (Gran Canaria). Los servicios de emergencias han recuperado a primera hora de este miércoles el cuerpo ... del fallecido, del que se desconoce aún la identidad.

