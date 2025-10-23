Suscribete a
CRISIS MIGRATORIA

El antiguo Colegio León que reclaman los vecinos será centro de acogida de inmigrantes cinco años más

El PP ha pedido «devolver ese espacio a los vecinos» del Cono Sur

Colegio León del barrio de El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria.
Colegio León del barrio de El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria. Efe /archivo/ Elvira Urquijo A.

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la prórroga de cinco años acordada para mantener como centro de acogida de inmigrantes la parcela del antiguo CEIP León, en el barrio de El Lasso, y ha pedido «devolver ... ese espacio a los vecinos» del Cono Sur.

