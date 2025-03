Una tercera lengua de lava baja hacia el oeste y 120 casas arrasadas: «Ahora solo queda sentarse y rezar»

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez , también levanta la vista hacia la boca del volcán de La Palma que desde las 15.10 horas de ayer no deja de expulsar lava, cenizas y humo. En la plaza, Rodríguez siente los temblores junto a sus vecinos , que se acercan desolados a preguntarle por sus propiedades. «Cuando vaya para allá la miro, descuida», asegura, y es que las casas de sus vecinos ahora las siente como suyas.

Miedo, esa es la palabra. Hay vecinos que ya han vivido tres erupciones, pero algunos no, y el temor está ahí, el peligro, «no saben qué ocurre y el temor aumenta». Ahora, a la espera, «sentarse y rezar» , afirma. Y eso hacen, con los ojos pegados a Cumbre Vieja.

Asegura que desde ayer se siente «totalmente impotente» ante un suceso «devastador e incontrolable». Por muy cerca que esté, «no puedo hacer nada», lamenta, y lleva horas «viendo cómo la trayectoria de la lava que se dirige hacia el mar va engullendo una vivienda tras otra, infraestructuras, colegios» y ante eso «solo me dan ganas de llorar», confiesa.

Da igual lo que sea, la colada se lo lleva todo a su paso. La erupción fue más al norte de lo esperado y «menos mal que esa mañana habíamos hecho un puerta a puerta para avisar a los residentes de la zona» e indicarles qué hacer y que estuvieran preparados. Estaba en la zona de Jedey, donde todo el mundo se esperaba la erupción, y «un gran columna de humo y un estallido» hizo vibrar todas las previsiones desde Cabeza La Vaca.

Al regidor le preocupa especialmente el asentamiento que hay justo bajo la, ahora, boca del volcán, porque «la colada ya se ha llevado más de una veintena de casas en su avance», lo que eleva a 120 las viviendas arrasadas. El alcalde no descarta que se sumen más desgracias en las próximas horas y mira con atención « una tercera lengua de lava que baja hacia el oeste » que se ha producido en la cara sur de Montaña Rajada.

La colada de lava inicial y la segunda se unieron en una en la carretera que lleva a Fuencaliente , que ya es solo magma, entrando en el municipio de Los Llanos. Pero la tercera... «no teníamos previsto que esas casas fueran alcanzadas por el magma», afirma desconsolado. «Esa colada está dividida en dos, un frente que apunta a direcciones distintas y va a ser muy peligrosa».

Los vecinos «están muy preocupados» cargando con una pesada incertidumbre por saber qué ha pasado con sus casas. «Es el trabajo de toda su vida y ahora, evacuados, no saben nada y no pueden volver».

Su teléfono no deja de sonar por vecinos preocupados, y atiende lo que puede. «Les han sacado de su casa, por un volcán nada menos, y no sabes si a la vuelta tu casa sigue en pie». Todo el mundo «está muy agobiado», y él aunque su móvil no pare de sonar, mantiene la calma y pide al cielo para que no haya más viviendas afectadas.