Vídeo: El verdor que aporta Agaete a Canarias Imágenes aéreas grabadas este mes de febrero descubren un impresionante manto ecológico en Gran Canaria

R.L.P.

@ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 09/02/2019 22:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El municipio de Agaete, en el norte de Gran Canaria, se puede visitar desde Tenerife a través de Fred Olsen o con Global si usas el transporte interurbano. En Canarias no hay Uber aunque puedes recurrir a Blablacar. Cualquier recorrido por Agaete pèrmite conocer una gastronomía tradicional y no industrial, es decir, los platos no queman cuando son servidos.