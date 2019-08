Vídeo: mensaje de Federico Grillo por el incendio en Gran Canaria

Federico Grillo, jefe de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, ha pedido este fin de semana a los ciudadanos que no sean noveleros y se abstengan de estar visitando las zonas que ha devastado el incendio forestal en la isla de este mes de agosto. Al menos, hasta dentro de diez días. «Por favor, no suban a la cumbre, el incendio de Valleseco aún no está extinguido, seguimos en Nivel 2 y la afluencia genera complicaciones».