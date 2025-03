«Zas en toda la boca»: Sheldon Cooper manda un mensaje a sus 'colegas' de Involcán

Sheldon Cooper , uno de los protagonistas de la serie 'The Big bang Theory' ha mandado un mensaje a sus 'colegas' científicos del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán , a quienes ha agradecido y dado ánimo tras su trabajo de varios meses en la primera línea del volcán de Cumbre Vieja.

«Hola, soy Sheldon Cooper, me han comentado que habéis estado muy ocupados con el volcán de La Palma», versa el mensaje, « mucho ánimo colegas científicos de Involcán». Parafraseando a su personaje y a modo de broma, no ha perdido la oportunidad de recordarle a sus compañeros que « la geología no es una ciencia », en una frase icónica de este personaje que cierra con un «zas en toda la boca», habitual en Sheldon.

Imagen promocional de Sheldon Cooper en la serie Big Bang Theory CBS

Este mensaje de voz no parte de Sheldon Cooper personaje, tampoco del actor Jim Parsons, aunque sí del actor de doblaje que le pone voz y lo acerca a los hogares de España, Fernando Cabrera . Este profesional del cine y la televisión es canario , específicamente de la isla de Tenerife, aunque actualmente reside en Madrid.

El actor ha seguido de cerca la erupción y el trabajo que gracias a Involcán la población ha podido entender un poco más. «Gente que ha estado al pie del volcán. Esto no es nada para lo que merecen, gracias», les ha escrito a los expertos del Instituto Vulcanológico de Canarias, que han agradecido «este mensaje de ánimo de Sheldon Cooper».

En sus redes sociales, la reacción de los seguidores de Involcán no se ha hecho esperar, con comentarios de la serie, frases típicas de este personaje, imágenes y aplausos a este guiño cómico del actor de doblaje. En INVOLCAN hemos recibido este mensaje de ánimo de Sheldon Cooper. Queremos mostrar nuestro agradecimiento al actor de doblaje @Fer_Cabrera / At INVOLCAN we have received this message of encouragement from Sheldon Cooper. We want to show our gratitude to his Spanish voice actor. pic.twitter.com/G5EUTp1Gd9 — INVOLCAN (@involcan) December 28, 2021

Fernando Cabrera además de la voz de Sheldon Cooper, tiene entre sus doblajes más destacados Chris Griffin de Padre de familia, Zach Young en Mujeres Desesperadas , Gaara y Rock Lee en Naruto , Jack (Darren Victoria) en Zoey 101, o de Alfredo Linguinni en Ratatouille. El tinerfeño es también la voz del actor Ben Barnes en el príncipe Caspian en la saga Las Crónicas de Narnia y Kylo Ren, el nuevo villano de la saga Star Wars en 'El despertar de la fuerza'.