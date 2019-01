Sucesos de este jueves 31 de enero en Canarias

Agentes de la Guardia Civil del área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, Servicio Marítimo Provincial y Unidad de Helicópteros (UHEL) de la Zona de la Guardia Civil en Canarias han intervenido tres fardos de hachís en la costa de la isla de Tenerife, con un peso de unos 97 kilos.

El hallazgo de estos fardos se produjo después de que los agentes del Puesto Principal de Granadilla recibieran un primer aviso en la mañana del día 29 de enero por parte de la Policía Portuaria del muelle de Granadilla de Abona, que encontró un bulto en el mar, de lo que parecía ser un gran paquete de color marrón forrado y con una inscripción exterior.

Ante esta información, los agentes se desplazaron hasta el lugar donde comprobaron que se trataba de un paquete que contenía diversas placas de sustancias de estupefacientes, hachís en este caso, con un peso aproximado de 37 kilos, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

Ese mismo día, dos jóvenes alertaron a la Benemérita de que habían encontrado en la playa de La Punta, en la localidad de El Porís, perteneciente al municipio de Arico, un bulto grande a unos 400 metros de la costa, teniendo características similares a las del anterior fardo. Esto fue comprobado por los agentes que se trasladaron al lugar, pudiendo ver que se trataba de un fardo de unos 30 kilos de hachís.

Así, ante la aparición de estos fardos, se estableció un dispositivo de búsqueda en el que participaron la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Unidad de Helicópteros ante la posibilidad de que hubiera más fardos de hachís en el mar.

De este modo, un helicóptero avistó un tercer fardo entre el polígono de Güímar y la playa de El Socorro, comprobándose finalmente de que contenía también unos 30 kilos de hachís.

Tras estas intervenciones, la Guardia Civil ha iniciado una investigación para conocer la procedencia de la droga incautada.

Detenido.- La Policía Nacional ha detenido en Tenerife a un ciudadano estonio de 25 años al estar reclamado por dos Órdenes Europeas de Detención y Entrega dictadas por las Autoridades de Finlandia y Estonia por delitos contra la propiedad y la salud pública respectivamente.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que esta detención se ha enmarcado dentro de los dispositivos establecidos en la zona sur de la isla para la prevención de la comisión de delitos contra el patrimonio.

Así, los agentes procedieron a la identificación de cuatro hombres que iban a bordo de un vehículo que circulaba por la vía pública, teniendo conocimiento a través de la Sala Operativa del 091 de que a uno de los ocupantes le constaban en vigor dos órdenes de detención y entrega.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas sobre la identidad del hombre, se procedió a la detención de esta persona y traslado a las dependencias de la Policía Nacional.

Finalmente, tras ser instruido el correspondiente atestado policial, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

Tribunales

La Fiscalía de Canarias pedirá este martes a la Audiencia de Las Palmas cuatro años de cárcel para el exalcalde de La Oliva Domingo González Arroyo por seguir ejerciendo ese cargo tras haber sido inhabilitado por sentencia y por tratar de impedir la elección de otro regidor.

El Ministerio Público imputa a González Arroyo un delito de usurpación de funciones públicas y otro de coacciones, por los hechos que ocurrieron en el Ayuntamiento de La Oliva en noviembre y diciembre de 2015, cuando se le notificó una sentencia de un Juzgado de Arrecife que lo inhabilitaba para ejercer cargos municipales durante nueve años como autor de un delito de prevaricación.

La Fiscalía recuerda que González Arroyo siguió desempeñando su cargo y firmando decretos como alcalde, a sabiendas que ya no podía hacerlo, porque su condena por prevaricación se lo impedía.

También subraya que el 23 de diciembre impidió que se celebrara el pleno en el que iba ser elegido como nuevo regidor el concejal Pedro Amador, por la vía de cambiar las cerraduras del Ayuntamiento.

"El acusado continuó ejerciendo actos propios de la condición de alcalde del Ayuntamiento de La Oliva hasta el día 30 de diciembre de 2015, fecha en la que fue desalojado del mismo por agentes de la Policía Local de Antigua", añade la acusación pública.

La Fiscalía de Canarias planteará a la Audiencia de Las Palmas dos posibles condenas para González Arroyo: una más severa de cuatro años de cárcel y otra alternativa de un año de cárcel y nueve doce años de inhabilitación si se entiende que no cometió usurpación de cargo público, sino prevaricación.

Laboral.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia que declaró nulo el nombramiento de Tilman Kuttenkueler como director general de la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, por no valorar los méritos de los demás aspirantes.

El TSJC coincide así con el criterio expresado en abril del año pasado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que falló a favor del recurso interpuesto por uno de los candidatos a ese puesto, Juan Márquez, entonces gerente del Teatro Cuyás y en la actualidad jubilado.

El juez que examinó el concurso en primera instancia consideró que en la resolución que adjudicaba la plaza a Kuttenkueler "se echa en falta la valoración de las propuestas realizadas por los demás aspirantes y por qué las mismas desmerecen a las del elegido, a fin de ahuyentar las alegaciones de arbitrariedad y confianza y defender los principios de mérito y capacidad".

Su sentencia también daba la razón al recurrente en su queja de que, a favor de la designación de Kuttenkueler, se había utilizado un argumento que no figuraba en las bases, el de "la proyección que el nuevo Patronato quiere dar a la Fundación", lo que constituye un "concepto indeterminado cuya concreción no consta a lo largo de todo el expediente administrativo".

La Sala de lo Contencioso Administrativo coincide con los razonamientos del Juzgado y revoca el nombramiento de Kuttenkueler, aunque precisa que no lo hace por "ausencia de méritos" del profesional que ha dirigido estos años la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, sino por "la ausencia del examen comparativos de los méritos de otros candidatos".

El TSJC decide además no asignar a nadie en concreto la plaza en litigio, sino limitarse a anular la resolución del concurso.

"No corresponde a esta Sala convertirse en órgano de selección ni suplir el déficit de motivación, sino dar respuesta a si existió ese déficit de motivación denunciado", añaden los magistrados, que subrayan que ellos no pueden convertirse "en órgano de valoración en un terreno que no les es propio".