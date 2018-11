Si no eres de Gran Canaria o Tenerife los gastos extras del Imserso los pagas tú El PP exige al Gobierno central que asuma los sobrecostes de los viajes de tursimo social para las islas canarias no capitalinas

Los usuarios de viajer de personas mayores han comenzado una movilización para que Gobierno central que asuma los gastos de los usuarios de viajes del Imserso de las islas no capitalinas porque representan una discriminación respecto a los de territorios como Gran Canaria o Tenerife.

El presidente canario del PP, Asier Antona, ha pedido al Ejecutivo central que sea «sensible» y afronte los desplazamientos y extracostes para los mayores de las islas no capitalinas, ya que, recordó, «actualmente solo se bonifican desde Gran Canaria y Tenerife».

El PP ha llevado este tema al Senado con la finalidad de garantizar que los mayores de las islas no capitalinas estén en «igualdad de condiciones» con los viajes del Imserso que los residentes en las capitalinas.

Los senadores populares de Fuerteventura y Lanzarote, Esther Hernández y Joel Delgado, respectivamente, y el presidente del PP en Fuerteventura, Fernando Enseñat, han comenzado una acción que tiene como finalidad que los isleños puedan moverse en los viajes del Imserso sin el sobreprecio que implica trasladarse a otras islas para las conexiones aéreas.

El PP denucia que hay múltiples ocasiones que esos vuelos implican hacer noche en destino o en origen. Es decir: no solamente son los gastos de vuelo sino de alojamiento y transporte hasta pensiones u hoteles.

Esther Hernández insistió que los mayores que viven en las islas no capitalinas tienen dificultades para poder beneficiarse de los viajes del Imserso, porque tienen que «pagarse el desplazamiento y, en muchas ocasiones, el hotel para estar en Gran Canaria o Tenerife».

Mientras, Delgado puso en valor la iniciativa presentada por el PP en el Senado para que los mayores puedan disfrutar del «descanso merecido» con estos programas, que en el caso de su isla podría beneficiar «12.000 conejeros».

Sanidad y carreteras

Por otra parte, y en materia sanitaria, Antona recordó que el PP ha presentado enmiendas en los Presupuestos Autonómicos de 2019, para mejorar «la situación deficitaria» de la sanidad en Canarias, y criticó la «insensibilidad» del Gobierno de Canarias con la situación de "abandono" que sufren los servicios sanitarios de Fuerteventura.

«No es razonable que hayamos presupuestado 2,5 millones de euros en este año 2018 para el Hospital de Fuerteventura y que todavía no se haya movido ni un bloque», manifestó al tiempo que mostró su preocupación con la falta de ejecución de las obras de los centros de salud de Gran Tarajal, Corralejo y El Castillo.

«Le pedimos a las instituciones responsables de la puesta en marcha de las obras que los recursos no vuelvan a quedarse en la gaveta del Ejecutivo autonómico, por no haber podido gastarse el dinero presupuestado», subraya Antona, quien añade que «los majoreros tienen todo el derecho a seguir reclamando una sanidad justa después de tantos años de gestión de Coalición Canaria».

En el sentido de los incumplimientos del Gobierno canario con Fuerteventura, el presidente de los populares censuró también la «incompetente gestión» en materia de carreteras.

«De nada sirve que tengamos dinero y que tengamos firmado el convenio de carreteras, si no se expropian los terrenos, no se hacen los informes de impacto medioambiental y no hay proyectos para ejecutar las obras», afirmó.