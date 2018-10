Seis noticias canarias de este martes sin políticos

El 40,2 por ciento de la población de Canarias, esto es unas 844.000 personas, estaban en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone 86.600 menos que en 2016, con un descenso de 4,4 puntos porcentuales.

En España un total de 12.338.187 personas se encontraban en 2017 en riesgo de pobreza o exclusión social (el 26,6 %), lo que supone una disminución de 1,3 puntos respecto a 2016, si bien las que lo estaban han empeorado sus condiciones de vida y son aún más pobres.

Lo refleja el octavo informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que pone de manifiesto que por segundo año consecutivo aumenta el riesgo entre las mujeres hasta alcanzar el 22,2 %, el valor más elevado desde 2008 y ya son 2,27 millones de mujeres empobrecidas, 470.000 más que hombres.

Renta

La renta bruta de los canarios alcanzó los 23.243 euros, por debajo de la media nacional que suma 25.950 euros, mientras que la renta disponible de los residentes del archipiélago es de 19.444 euros, según la estadística de IRPF por municipios del año 2016 publicada este amrtes por la Agencia Tributaria.

Medio Ambiente

Las Palmas de Gran Canaria acogerá el 26 de octubre la IV edición del Climathon, maratón global de 24 horas sobre emprendimiento frente al cambio climático. Junto a más de cien ciudades de todo el mundo, participarán en la iniciativa impulsada por la entidad europea EIT Climate-KIC: «una intensa jornada de trabajo para exponer, compartir e intercambiar» ideas con el objetivo de enriquecer proyectos de lucha medioambiental a nivel local.

Iberia

El director ejecutivo de Iberia Express, Fernando Candela, ha afirmado este martes que no ha habido variación de tarifas tras la entrada en vigor del descuento del 75 por ciento y ha señalado que lo que no se puede querer es tener sólo billetes de 20 euros, y que no existan los de 200.

Fernando Candela se refirió a este asunto en una rueda de prensa tras ser preguntado por la inquietud de las administraciones públicas canarias en cuanto a un posible aumento en el precio de los billetes aéreos tras la aplicación de la subvención a residentes.

Cultura

Las amplias posibilidades de Canarias para convertirse en un ejemplo de desarrollo sostenible inspiran la exposición fotográfica «Horizontes», de Marcos Martín Pérez, quien reflexiona sobre el modelo en el que las islas aprovechan sus recursos y oportunidades.

La muestra se inaugura este jueves, a las 19.00 horas, en la Casa-Museo León y Castillo, en Telde, destaca un comunicado del Cabildo insular. Además, la exposición celebra la declaración de Canarias como «Smart Islands», cuyo objetivo es convertir a estos territorios europeos en sociedades inteligentes y potenciar su papel como laboratorio de iniciativas innovadoras e integradoras relacionadas con el desarrollo sostenible. El proyecto cuenta con el respaldo de Europe Direct Canarias y esta exposición de 25 fotografías permanecerá abierta en el museo del Cabildo hasta el próximo 18 de noviembre, con horario de visitas gratuitas de martes a domingo de 10.00 a 18.00 horas.

Pasajeros

El número de pasajeros procedentes de aeropuertos internacionales que viajaron a Canarias en compañías de bajo coste cayó un 7,4 % en septiembre en comparación con el mismo mes de 2017, hasta superar los 480.300, según una encuesta difundida por Turespaña.

En el acumulado del ejercicio de 2018, el archipiélago canario roza casi los 4,5 millones de pasajeros de vuelos de bajo coste (4.452.212), registrando la mayor caída de septiembre el aeropuerto de Tenerife Sur, - 9,2 %, con solo 196.082 visitantes que utilizaron este sistema de viaje para visitar la isla.