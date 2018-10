Seis noticias canarias de hoy lunes sin políticos

Veintitrés centros educativos de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria participarán este curso que concluye en 2019 en la tercera edición del Concurso Regional de Debate Escolar, que se centrará en la temática «¿Qué aspectos positivos o negativos tiene la globalización?».

Se trata de un proyecto que desarrollan la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias y el Parlamento de Canarias para familiarizar al alumnado con las instituciones, profundizar en materia de derecho democrático y participación y, al tiempo, trabajar la competencia comunicativa.

El Concurso se desarrollará en tres fases: una fase previa dedicada a la formación del profesorado responsable y del alumnado participante; una primera fase de carácter insular, que se realizará en los salones de plenos de los distintos Cabildos y en la que saldrá escogido un único equipo ganador por isla, y, por último, la fase de concurso regional en el Parlamento de Canarias, en la que los siete equipos ganadores de la fase insular participarán en el Concurso Regional de Debate Escolar.

Inversión

La productora francesa Amuse, a través de su filial Birland, se instalará en Gran Canaria y contratará en ella a unos 50 profesionales de la animación digital. La empresa Amuse, creada en 2015, produce contenidos infantiles y juveniles para las nuevas plataformas digitales de vídeo como Youtube o Amazon, entre otras, y actualmente está presente en casi cien canales, que cuentan con más de 400 millones de visitas al mes. Para ella, Birland contratará a un máximo de 50 personas, entre los que habrá animadores de 2D y 3D, diseñadores, guionistas, artistas de sonido, traductores, cantantes y actores de doblaje, entre otros.

El acto de presentación de la implantación de Birland en la isla contó con la presencia del presidente del grupo Amuse, Arthur Lener, y de los codirectores de la nueva empresa filial, Elena Catalán y Rubén Zarauza. Lener ha asegurado estar plenamente «convencido del éxito» de la instalación en Gran Canaria de Birland, que nace con el objetivo claro de convertirse en un referente en la industria de la animación.

Cielos

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) organiza el congreso internacional 'Ciencia con SONG: 4 años más', que se celebrará del 23 al 26 de octubre en el Hotel Reserva Ambiental Sandos Sanblas, en San Miguel de Abona, y en el que se presentarán y debatirán los resultados científicos obtenidos tras los primeros cuatro años con el telescopio Hertzsprung Song. El telescopio Hertzsprung Song, que cuenta con un espejo primario de 1 metro, permite estudiar las estrellas del vecindario galáctico y los exoplanetas que orbitan alrededor de ellas.

Pere Lluis Pallé, el responsable científico del telescopio en el IAC, recuerda cómo «cuatro años atrás se planteó el reto de poner a punto un telescopio automático, robusto, remoto y robótico (AR3) en el Observatorio del Teide».

De otro, once jóvenes de Rumanía, Portugal, Suecia y la península, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, participan en Fuerteventura en un proyecto de fomento de la diversidad cultural desde la ciencia organizado por la Agrupación Astronómica de la isla, Andrómeda. Enviar a los jóvenes el mensaje de que el mundo y el cielo pueden ser vehículos de entendimiento de la diversidad en Europa, una forma de hacer conciencia entre chicos, inmigrantes o no, refugiados o no, es el propósito general del proyecto,

Música

La Sinfónica de Tenerife inicia esta semana el ciclo Música abierta, que acercará obras seleccionadas de Boccherini y Mozart al Hospital Nuestra Señora de Los Dolores de La Laguna, el Centro Sociosanitario Santa Cruz y al Centro Penitenciario de Tenerife II. Los conciertos contemplan un programa de música de cámara interpretado por el ensemble de la Sinfónica de Tenerife integrado por Eduardo Langarica (violín), Patricia García (violín), Juan Carlos Gómez (violín), María Santos (violín), Esther Alfonso (viola), Maria del Carmen González (viola), Vaike Laanemagi (violonchelo) y Alain Bourguignon (contrabajo). Ana Hernández-Sanchiz, coordinadora del Área Socioeducativa de la orquesta, será la encargada de presentar y comentar las obras a los asistentes.

Horas

La madrugada del próximo domingo terminará el horario de verano, que dará paso al de invierno, cuando a las 03.00 horas se retrase una hora el reloj y volverán a ser las 02.00 en la Península y en Canarias, a las 02.00 serán la 01.00 horas. Eso supone que la noche del sábado al domingo se dormirá una hora más. De acuerdo con la Directiva Comunitaria del Cambio de hora, el paso de la hora de verano a la de invierno se produce el último domingo de octubre en toda Europa. La normativa es de obligado cumplimiento y la motivación es lograr un ahorro energético, aunque esto podría cambiar antes de 2020, ya que la Comisión Europea ha propuesto eliminarlo y el Gobierno se ha mostrado «bastante de acuerdo».

Concretamente, la Comisión Europea ha dejado la decisión en manos de los gobiernos y les ha pedido celeridad en la toma de decisión para conseguir que el último cambio de hora en el bloque comunitario ocurra en 2019 y que tenga lugar sin ocasionar problemas como consecuencia de la falta de coordinación entre las capitales.

Fito

Fito Páez, artista fundamental en la historia del rock en castellano, vuelve a los escenarios de España con 'Solo Piano', un tour en el que, fiel a su instrumento, repasa algunas de sus canciones más esenciales de una carrera que cuenta con más de 30 años de trayectoria. Fito anuncia su regreso a España después de nueve años para actuar el 29 de enero de 2019 en el Teatro Circo Price de Madrid, en el marco del Festival Inverfest. También estará el 31 de enero como parte de la programación del Festival Guitar BCN en L' Auditori en Barcelona, mientras que el 9 de enero lo hará en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. Pronto se anunciarán más fechas de 'Solo Piano' por España. Entre tanto, las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse a partir de los 26 euros.