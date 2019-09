Ryanair adelanta a diciembre la eliminación de vuelos a Canarias

Ryanair ha adelantado a diciembre de este 2019 la eliminación de rutas con Canarias. La primera de las suspensiones se producen desde Leeds con Fuerteventura. Desde mismo aeropuerto, con Lanzarote desde febrero de 2020. Las conexiones con Leeds, en el Reino Unido, tiene impacto sobre áreas como Bradford, Otley, Wetherby, Harrogate y York. Las suspensiones con Belfast se ejecutan desde enero con Lanzarote.

El Gobierno pedirá a Ryanair un plan de acción de cómo pretende garantizar la conectividad de las islas Canarias, tras el cierre de las bases de Tenerife Sur, Gran Canaria y Lanzarote previsto por la compañía para el próximo 8 de enero, según la ministra de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Reyes Maroto.

En el momento de anunciar su decisión de cerrar estas tres bases canarias y la de Gerona, la aerolínea de bajo coste irlandesa transmitió que sólo va a cambiar la forma de gestión de sus operaciones con el archipiélago canario, algo que supone que va a garantizar su conectividad, ha señalado este miércoles Maroto.

Aunque Ryanair transmitió dicho mensaje de que el cierre de las citadas bases, en cualquier caso, no iba a afectar a la conectividad, «es algo que nos tienen que garantizar», ha explicado la ministra en funciones en la vigésimo tercera Asamblea general de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

La compañía «tiene que presentar un plan de acción, necesitamos garantías, no podemos dejar a las islas sin la conectividad necesaria como para que el turista y también el residente pueda viajar como lo está haciendo hasta ahora», ha añadido Maroto.

Según la titular de Turismo, lo importante es que, cuando se produzca el cierre de bases, si se produce, «tenemos que ver los hechos». El anuncio de Ryanair «está claro», pero «tenemos que ver cómo lo gestiona y, por lo tanto, si finalmente se produce, tenemos que garantizar la conectividad y eso nos llevará a desarrollar una hoja de ruta en la que estamos trabajando», ha puntualizado.

Los tripulantes de cabina (TCP) y los pilotos de Ryanair se han movilizado contra la decisión de la aerolínea, ya que, según los sindicatos USO, Sitcpla y Sepla supone la pérdida de más de 500 puestos de trabajo.

Los sindicatos de TCP, USO y Sitcpla, han convocado diez jornadas de paros, de las que ya se han llevado a cabo cuatro, mientras que el de pilotos Sepla, cinco, a partir del próximo 19 de septiembre, de las que cuatro coincidirán con las de los tripulantes.

Ryanair ha explicado que el cierre de las bases invernales con pérdidas en las islas Canarias se debe al retraso de la entrega de los aviones Boeing 737 Max, y ha insistido en varias ocasiones que la decisión no se revocará, «no importa cuántas huelgas fallidas y sin sentido se lleven a cabo».

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla (ASG), asegura en las islas «solo se perdería un pequeño porcentaje» de las plazas que actualmente oferta Ryanair en Canarias, como las correspondientes a los vuelos a Santander y Vitoria, ya que en estas dos ciudades la aerolínea no tiene bases.

Ha resaltado que el Gobierno «no puede ni debe ceder a una presión mediática» de la aerolínea que ha calificado de «extraña» y ha informado de las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno para hacer frente a la pérdida de las bases.

Ha explicado que son 100.000 plazas y no 200.000 las que están «en discusión» y, de ellas, hay algunas que no se ocupan y otras que utilizan residentes canarios y no turistas, por lo tanto, ha agregado, los visitantes afectados estarían «muy por debajo» de las cantidades de las que se hablan.

La consejera ha pedido que «no se manden mensajes alarmistas a la población», aunque, ha admitido, al Gobierno «por supuesto» que le preocupa el cierre de las bases de Ryanair en Canarias. Ha señalado que no va a ceder a las presiones de compañías privadas , si bien el Gobierno no se cierra al diálogo con esta compañía, que ha dicho que difunde «mensajes alarmistas».