Roban una tonga de aguacates y otros sucesos de hoy miércoles en Canarias

Dos varones han sido detenidos con 225 kilos de aguacates que transportaban en un vehículo y que al parecer habían sido robados de una finca de Tacoronte, en Tenerife, informó hoy la Policía Nacional por medio de un comunicado. El destino de los aguacates sustraídos era la venta ambulante en municipios del norte de Tenerife y su valor en el mercado sería de unos 1.300 euros, indica la Policía Nacional.

Los detenidos han sido identificados con las iniciales J.M.G., de 35 años, y A.A.P., de 29 años, ambos con antecedentes policiales, y los aguacates estaban en sacos que llevaban en un vehículo. La fruta fue "reconocida" por el propietario de la finca de donde había sido sustraída, y de la cual se había violentando el vallado perimetral para acceder a la explotación.

20 móviles

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes (Gran Canaria) detuvo este martes a un joven de 21 años y numerosos antecedentes como presunto autor de un delito continuando de hurto y también de robos con fuerza al sustraer 20 teléfonos móviles y cuatro carteras durante el transcurso de las últimas Fiestas de Arinaga.

Según informa la Benemérita en una nota de prensa, a raíz de las numerosas denuncias durante los días siguientes a la referida fiesta, los agentes comenzaron con las pesquisas pertinentes para esclarecer los hechos e identificar y detener a los autores.

Así, durante el desarrollo de las pesquisas, los guardias civiles recabaron varios datos sobre la localización de los teléfonos y los posibles autores gracias a las aplicaciones de seguridad de los teléfonos, y a nuevos indicios aportados por los mismos perjudicados.

Además, el joven también fue detenido el pasado día 16 de septiembre, junto a cuatro personas, más cuando regresaban de las fiestas de Pozo Izquierdo, descubriéndose que en el vehículo ocultaban 16 teléfonos móviles y cuchillas con las que perpetraron los robos rajando las mochilas de los propietarios.

Por otra parte, durante la instrucción de las diligencias policiales descritas la Guardia Civil también investigó a una persona por un delito de receptación, al adquirir uno de los teléfonos robados.

Finalmente, la Guardia Civil detuvo nuevamente el pasado día 23 al joven, que ha quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de Telde.

Copas

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de 34 años de edad y con numerosos antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir a dos personas en un bar del barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se produjo después de que la llamada de una persona al teléfono 091 alertara de que se estaba produciendo una fuerte riña entre varias personas en la terraza de un bar de la citada zona, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.

Seguidamente en el lugar del incidente se personaron agentes de la Policía Nacional que pudieron observar como dos personas presentaban lesiones en el rostro, por lo que solicitaron la asistencia de una ambulancia, ya que sangraban abundantemente por boca y nariz.

Además los testigos manifestaron a los agentes que momentos antes un individuo que se encontraba en el bar había comenzado a discutir con estos dos hombres, comenzando a golpearlos, dándoles patadas y puñetazos, para huir posteriormente del lugar.

De este modo, tras realizar las gestiones oportunas, los agentes pudieron identificar, localizar y detener al presunto autor, quien resultó ser un hombre de 34 años de edad, con numerosos antecedentes policiales, por un delito de lesiones.

Incendio

Efectivos del Consorcio Insular de Bomberos de Tenerife, con base en el parque de Icod de los Vinos, intervinieron este miércoles, sobre las 11.00 horas, en la extinción de un incendio en un restaurante ubicado en el paseo La Centinela.

El servicio fue requerido por un alertante accidental que, a través del centro de coordinación de bomberos en el 112, informó de que había fuego en la cocina de un asador. Hasta el lugar se desplazó la dotación de bomberos que confirmó la presencia de fuego en la cocina del restaurante. El fuego afectó a la chimenea, braseros, instalación eléctrica de la cocina e inundación de humos debido a la combustión del incendio.

Tras la extinción, los agentes llevaron a cabo las tareas de ventilación para disipar la presencia de humo. En la intervención también estuvieron presentes efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y Servicio de Urgencias Canario.

Hipotecas

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, encargado de los litigios sobre contratación bancaria en la provincia, ha decidido no emitir hasta el 5 de noviembre más sentencias sobre los pleitos en los que se discute el pago de los impuestos de las hipotecas.

En concreto, el Juzgado ha resuelto esperar a conocer la decisión que tomará ese día el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo para unificar doctrina respecto a quién corresponde el abono de ese impuesto, si al banco o al cliente que solicita el crédito hipotecario.

Su decisión se complementa con la que tomó este lunes la sección cuarta de la Audiencia de Las Palmas, la sala competente en la provincia para revisar los litigios contra los bancos, al suspender las deliberaciones sobre pleitos en los que se discute el pago del impuesto aplicable a la firma de una hipoteca.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los órganos judiciales no han tomado ninguna decisión consesuada y oficial sobre la suspensión de litigios contra las entidades bancarias, lo que no quiere decir que, de forma puntual, no se estén paralizando la emisión de este tipo de demandas a la espera de conocer el criterio a seguir de parte del Alto Tribunal, precisa el TSJC.