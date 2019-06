La redes se ceban con la EvAU en Canarias La supuesta facilidad para obtener notas en las islas genera comentarios peyorativos en Twitter

La supuesta facilidad para sacar buenas en la selectividad que se hace en Canarias ha sido objeto de mofa y comentarios negativos en redes sociales. 5.150 alumnos de Las Palmas y los 4.275 estudiantes de la provincia de Santa Cruz de Tenerife realizan esta prueba durante estos días de junio. La Universidad de Las Palmas (ULPGC) y la de La Laguna (ULL) defienden la honestidad del proceso. El rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Juan Carlos Gómez Villamando, dijo en mayo pasado que «ahora se producen diferencias entre las distintas comunidades autónomas, y en democracia tenemos que buscar todos la igualdad real de oportunidades».

Venga no me jodas. ¿Habéis visto la selectividad que hacen los de Canarias? ¿Pero que clase de broma es esta?

Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina. pic.twitter.com/0FsRDmegjp — Gen (@NobotoGen) 2 de junio de 2019

¿Quieren ejemplos? Aquí tienen del ordinario del último año del de la Comunidad de Madrid y el de Canarias.#Selectividad#EBAUpic.twitter.com/m7k1jvY7ig — Dani 🐍 (@erbople) 3 de junio de 2019

Estoy hasta la polla enserio, llevo estudiando 2 semanas seguidas encerrado en mi habitación para que luego venga un NIÑATO de CANARIAS y me quite la plaza en medicina. pic.twitter.com/5mWcWareFX — Urtzi (@EzDut) 2 de junio de 2019

ya se me puede aparecer la virgen un milagro bua pues ya veréis la uni habéis visto la selectividad de Canarias que vergüenza perdona no sabia que esto era un museo *golpea al examinador de la ebau con el examen*porque pum tremenda obra de arte etc #Selectividad#selectividad2019 — patricio (@piuviah) 4 de junio de 2019