El PSOE canario elige un museo de arqueología para una reunión con Ábalos

El secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, visita este lunes las islas Canarias para mantener una reunión con empresas del negocio platanero en el Cabildo de La Palma, donde gobierna el PSOE con Coalición Canaria.

El encuentro con los plataneros es anterior a una asamblea abierta que el PSOE mantiene de cara a su estrategia política en las islas Canarias. Esa reunión se desarrollará en un museo arqueológico. Ábalos no coincidirá con turistas en este espacio cultural.

En concreto, el lugar se llama Museo Arqueológico Benahoarita de La Palma y desde este 2018 ofrece ver una mandíbula de un aborigen y una vasija en buen estado de la fase IV B, la más próxima a la Conquista de La Palma, materiales ambos procedentes de Cueva de la Higuera, en Barlovento. La maníbula es una pieza perteneciente a una persona adulta de entre 20 y 30 años.

Indignación en Nueva Canarias

La agenda política del ministro de Fomento es para explicar las ayudas del Gobierno al sector agrario de las islas. Nueva Canarias, el partido asociado al PSOE en las últimas elecciones generales, ha reclamado este fin de semana a Ábalos que no ande por las islas vendiendo una gestión presupuestaria que, a juicio de los nacionalistas, no es suya.

Así, el líder de NC, Román Rodríguez, ha pedido a Ábalos que «no» intente «protagonizar» medidas como las ayudas al transporte para el sector del plátano canario, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

«Es notorio que estas conquistas para el transporte de mercancías agrícolas y, en particular, para el transporte del plátano están incluidas en unos Presupuestos del Estado, los de 2018, que el PSOE no apoyó, y que por tanto no puede intentar protagonizarlas», dijo Rodríguez a ABC.

Esta ayuda, con carácter indefinido, suma 10 millones de euros y tiene retroactividad a fecha de primer día de enero de 2017. Fue pactada por Nueva Canarias con el PP en los PGE 2018.

El secretario de NC en La Palma, Miguel Ángel Pulido, ha indicado que el Gobierno central debe solicitar de la CE el permiso preciso para «incorporar al plátano en los productos agrícolas auxiliables en el transporte de mercancías» y que «sería inaceptable que por no contar con dicha autorización, no se pudiera tramitar y abonar este año la ayuda al transporte del plátano».