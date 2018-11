El presidente canario subraya que el Consejo Estado avala qué juez debe seguir el «caso Grúas»

R.L.P.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este martes en relación al «caso Grúas», que «todo parece indicar que el Consejo de Estado avala que sea el juez natural quien tiene que continuar con el conocimiento de la causa».

No obstante, el presidente precisó que él no es jurista y estos pormenores se le escapan y apuntó que aún no sabe, porque no ha podido hablar con ellos, si sus abogados han recurrido la decisión del TSJC remitir la causa al juzgado de instrucción de La Laguna

«Yo no soy abogado» el caso lo llevan sus abogados y son los que indican el camino a seguir, «el tema está agotadísimo», dijo el presidente del Gobierno.

El informe del Consejo de Estado, según publican hoy «La Provincia» y «La Opinión», es una recomendación al Gobierno sobre cómo abordar el desaforamiento de políticos en caso de que una eventual reforma de la Constitución suprima su fuero judicial.

El informe recomienda que en esa eventualidad los casos que estuvieran abiertos deberían mantenerse en el mismo tribunal que los esté llevando.