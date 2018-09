Piden ayuda para localizar a un sospechoso de agresión sexual a una niña en Tenerife

Las autoridades policiales británicas han confirmado esta semana que han pedido colaboración internacional para localizar a un sospechoso de agredir sexualmente a una niña el pasado 19 de junio en Tenerife.

La niña ha declarado ante la Policía de Surrey, a unos 50 kilómetros al sur del Londres, que fue sometida a tocamientos y agresión sexual en Tenerife mientras estaba de vacaciones con sus padres. El sospechoso tiene 40 años y un tatuaje de tinta negra en un lado del cuello que va desde una oreja al al hombro.

Does this man look familiar? We've released this e-fit following allegation of sexual assault in Tenerife on 19/6.

He's described as black, in 40s, 5ft9, muscular+black ink tattoo on neck. Offence reported once victim returned home. Call 101 w/info.https://t.co/Xe250UZVPypic.twitter.com/6gdgfbtHTN