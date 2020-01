ENTREVISTA A DON PATRICIO Don Patricio: «Trato de mostrarle al mundo cómo es la forma de ser de un canario» Uno de los cantantes de moda en España atiende a ABC después de que Spotify anunciara que ‘Contando Lunares’ haya sido la canción más escuchada en España durante el 2019

Javier Alonso Gutiérrez Actualizado: 06/01/2020 17:47h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Y la canción de 2019 más escuchada en todo el mundo a través de Spotify es...

‘La vida del joven rapero es dura’. Pero quizás no lo sea tanto si eres uno de los cantantes de moda de todo el país. Mientras viaja camino de una prueba de sonido para su concierto en Navarra, nos atiende, amablemente, Patricio Martín Díaz (La Caleta, El Hierro, 1993). Es más que probable que lo conozcan mejor como Don Patricio, y que durante el año que acaba de terminar hayan tarareado alguna de sus canciones. Eso en el caso de que no se hayan pasado todo el verano “vacilando un poquito” mientras “contaban lunares”.

Y es que el 2019 ha superado todas las expectativas del rapero canario, que nos atiende tal y como él es: una “persona normal”, risueña y a la que le gusta la “sencillez”. Para él, según nos cuenta, la música ha sido, por ejemplo, su “mejor acompañante” a la hora de independizarse. Es un “medio de escape” que le ayuda a evadirse de sus problemas, algo que demuestra desde sus inicios.

Quizás por ello sea por lo que su personalidad se ve desde su primera maqueta, que fue ‘Caleta Beach’, marcando su carrera con sus orígenes, como con el grupo que formaría más tarde, que tiene por nombre un apelativo canario a lo que viene siendo una persona alocada y juvenil: “locoplaya”. Sin embargo, lo que mejor habla de él es su segunda canción, ‘Nuestra playa eres tú’, que si bien la gente la recuerda por haber sido nominada como mejor canción original en los Goya 2012 -por la película Maktub- cuando Patricio tenía tan solo 18 años, él la recuerda como “una canción que hicimos Bejo y yo en memoria de un amigo que falleció de cáncer”, a quien le fue dedicado el filme. Porque así es el cantante herreño, tan cercano como se muestra y tan real como lo que canta.

En 2016 escribió una letra inspirada en una chica con la que salía y “por la que dejaba de hacer cosas para estar con ella”. En otras palabras, dejó de coger playa para contar lunares. Tres años más tarde, con otra base, lanzó la canción. Ahora cuenta con más de 4,5 millones de oyentes mensuales en Spotify, algo que le cuesta normalizar, y es que la plataforma musical ha anunciado que esta canción, 'Contando Lunares', ha sido la más escuchada en España durante el año pasado con más de 147 millones de reproducciones.

-Si tuviera que definirse, ¿cómo lo haría?

-No sabría, soy una persona responsable a la que le gusta su espacio, su isla, disfrutar de las pequeñas cosas… pero no sé [ríe], tendría que preguntarle a algún colega.

-¿Qué es para usted el rap?

-Para mí el rap es la manera que tengo para expresar todo lo que me aporta la música.

-Cuando está de viaje, dando un paseo o tiene un momento para usted, ¿qué tipo de música le gusta escuchar?

-Cada día es un mundo y depende de cómo me sienta o lo que esté haciendo en ese momento. Pero vamos, lo normal es rap o reggaetón, pero sea lo que sea, casi siempre es música en español. Me gustan mucho las letras y escuchar música que entiendo bien. También tengo otras en inglés, está claro, pero las guardo más por sus melodías.

-Y de toda la música que escucha, ¿tiene algún referente?

-Hay mucha gente que no entiende que el referente de un rapero pueda ser Bad Bunny, pero es que me fijo mucho en las letras, en los ritmos y, cada vez más, en las melodías. Y Bad Bunny me parece un reggaetonero diferente en todo eso, además de que me gusta cómo trata sus historias.

"Las islas son mi personalidad, y lo que más echo de menos de ellas son mis amigos y el olor a salitre" Don Patricio , Rapero

-Sus canciones siempre tienen un sello canario y lo deja bien presente en cada una de ellas. ¿Qué significan las islas para usted y para su música?

-Yo es que creo que, realmente, las islas son mi personalidad. Al final, una persona que vive en Canarias es una persona que siempre está en la calle o en la playa con los amigos, y como yo he crecido ahí, en un ambiente muy libre, me aportan tranquilidad. Y a la música le dan el sello de identidad del archipiélago, que son nuestra simpatía y nuestra forma de hablar, que creo que es lo que ofrecemos, lo que somos y lo que nos define como canarios.

-Ahora vive en Madrid, ¿no?

-Sí, los tres de LocoPlaya vivimos ahora en Madrid.

-¿Y qué es lo que más echa de menos de las islas?

-Diría que la gente y la playa. Porque al final el Clipper me lo pueden traer y el Arehucas también lo puedo conseguir aquí [ríe], pero lo que más echo en falta es el olor a salitre y a mis amigos, está claro.

-En una de sus últimas publicaciones en las redes sociales por fin de año, deseó que “siguiera creciendo la música española” y eso a muchos seguidores en las islas les hizo pensar que ya no reivindica la música canaria. ¿Cree que ahora que es conocido globalmente le beneficia más describirse como “música española”?

-Te explico lo que me pasó. Cuando me cuentan que una canción mía es la más escuchada de España no me lo creía. Decía, “¿pero y delante de Ozuna, de Anuel, de Bad Bunny...?”. Y es que sonamos más que toda esta gente. Por eso en el mensaje me refería a que ojalá la música que hacemos aquí siga creciendo para que las canciones más escuchadas no vuelvan a ser un ‘Despacito’ o una ‘Gozadera’, que, al final, los españoles lo que escuchamos es eso, música de fuera. No quería decir que mi música no sea canaria; creo que mis letras y mi forma de hablar reivindican por definición lo canario. Lo que busco es que la marca de nuestro país siga creciendo. Poder unirnos y exportar nuestra música al mercado extranjero.

Contando lunares es la canción más escuchada de 2019 en España. Gracias🙏 Feliz 2020 y que la música española siga creciendo💙 pic.twitter.com/6kEAi0YRMq — Don Patricio🍍 (@Don_Patricito) December 30, 2019

-Como bien apunta, Spotify ha anunciado que ‘Contando Lunares’ ha sido la canción más escuchada en España en 2019. ¿Qué ha significado para usted?

-Supuso un gran cambio. Con esa canción hemos podido contar a un valenciano o a un madrileño la manera de ver la vida de un canario. Y eso es lo que más me llena, que no lo haya conseguido con una canción convencional, que si te fijas en las listas de éxito, todas hablan de lo mismo. La nuestra no es así, creo que tiene una característica particular que muestra cómo hablamos y nuestra forma de ser, y eso es lo que me alegra a mí. Porque más allá de la exposición que pueda tener y de los premios, que me dan más igual, yo siempre trato de hacer las cosas a mi manera y gustarle a la gente tal y como soy. Y de eso es de lo que me siento orgulloso.

-¿Y cuál cree que es el secreto que ha tenido el tema para, como bien dice usted, sin ser una canción convencional, tener tanto éxito incluso a nivel internacional?

-Si lo supiera lo haría con todas; además que no lo diría. Sería como la fórmula secreta de la Coca-Cola [ríe]. Creo que se juntaron muchas circunstancias al mismo tiempo: el ritmo que lleva, que es pegadiza, que tiene una letra fácil, alegre y que trata bien a la mujer, que también es importante. Además, salió como una canción veraniega pero mucho antes del verano (en enero de 2019), por lo que no tenía competencia contra ese tipo de canciones y cuadró en un momento en el que se empezaba a hablar de mí después de haber sacado ‘Enchochado de ti’ justo un mes antes. No sé, creo que fue un cúmulo de cosas.

"Más que los premios, busco gustarle a la gente tal y como soy; no canto canciones convencionales" Don Patricio , Rapero

-¿Qué le parece más difícil? ¿Repetir un tema exitoso o llevar la fama en su día a día?

-Llevar la fama. Segurísimo, además. Las canciones, al final, no dependen tanto de que sean buenas o complicadas, sino de que gusten. Lo fácil también puede gustar, como por ejemplo ‘Cristina’ de Maffio, Justin Quiles y Nacho, que lleva sonando todo el verano. Esa canción se puede hacer en una tarde; pero llevar la fama es otra cosa.

-¿Y cómo la lleva? ¿Es verdad que la vida del joven rapero es tan dura como para titular así un álbum?

-[Ríe]. No, eso es una broma que tengo. A mi me gusta trabajar, lo que peor llevo es salir a comprar o no poder ir en transporte público, pero imagino que como a todo el mundo. Al final es el precio que hay que pagar y yo lo entiendo, pero me considero un afortunado por dedicarme a lo que me gusta.

-Y ante esta situación, ¿hay diferencias entre Patricio Martín y Don Patricio? ¿Hay persona y personaje o son lo mismo?

-Supongo que cada vez tendré que tenerlo más, pero se parecen mucho, porque me gusta plasmar mi forma de ser en las canciones y en mi trabajo. Pero sí que cuando no tengo tiempo o tengo algún problema sigo siendo Patri, y si me tengo que parar a sacarme una foto, pongo una sonrisa y me la saco. Si tengo un mal día no lo vas a notar.

-Hace poco estuvo por América. ¿Qué tal le fue?

-Sí, estuve en Colombia, México, Argentina y Uruguay. Estuvo genial, la verdad. Estuve de promoción y de composición, porque allí entienden la música más latina, más al baile. En eso son “otro rollo” y fui para aprender a mezclar mejor un poco lo latino con nuestro toque canario.

-Ya para ir acabando, me gustaría saber qué ha significado para usted cierta gente. Por ejemplo, ¿qué supone para usted LocoPlaya?

-Fue el primer paso para contar toda la historia que estamos contando. Mostrar nuestras letras, nuestros vídeos, las playas y nuestra forma de vivir. Nuestro primer contacto con el público y nuestra primera gira por España… y ojalá que siga para adelante porque el proyecto me importa y me hace feliz.

-¿Y qué significa para usted Cruz Cafuné?

-Aparte de un muy buen colega, para mí, el mejor rapero de Canarias. Incluso me atrevería a decir que, si tuviera que hacer un “Top5” de España, él desde luego que estaría.

-Y por último, Lola Índigo. ¿Qué es para usted?

-Pues, aparte de un gran apoyo, ella ya estaba en la industria y me enseñó a llevar la fama y las primeras relaciones. Además, hacer música con ella e ir a sus conciertos me parece súper divertido. Es una muy buena compañera que me llevo del gremio.

-Para despedirnos, ¿qué podemos esperar de usted para este nuevo año?

-Pues tengo nuevos “temazos” que tengo ya preparados y un disco que me gustaría terminar este año, aunque no sea mi mayor preocupación ahora mismo porque tengo la gira con el grupo. Pero eso. Te vendo, si no un disco, varios temas para el verano y más LocoPlaya para este 2020.