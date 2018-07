¿En qué se parecen Nueva Canarias y Coalición Canaria? Los dirigentes de Nueva Canarias proceden de un ámbito asambleario de izquierdas y los líderes de CC de corrientes herederas de movimientos regionalistas surgidos tras la UCD

R.L.P.

@ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 03/07/2018 14:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nueva Canarias y Coalición Canaria concurren a las elecciones de 2019 con un «problema»: ausencia de implantación en todo el territorio canario. Y eso que son nacionalistas. La división de CC generó en 2003 tras el nacimiento de NC. Hasta entonces, era el «ala izquierda» de CC.

A diferencia de otros ejercios, en 2019 tiene votantes que pueden verse seducidos por Podemos o Ciudadanos. Para el líder de CC, José Miguel Barragán, «no estamos acabados ni agotados, aunque algunos lo crean».

El partido nacionalista de Fernando Clavijo, CC, concurre no sin antes haber lanzando la tesis de establecer una unidad con NC. NC, por su parte, no rechaza una alianza pero pide marcar los tiempos. Entre otras cosas, quiere reforma electoral de forma inmediata, control de puestos en listas y que no le toquen los dominios donde manda. Por ejemplo: alcaldías como la de Telde.

En 2018 CC ha cumplido 25 años. En 2019 se conmemoran dos décadas años del mandato de Román Rodríguez en las islas por espacio de cuatro años bajo las siglas de CC. De momento: ni juntos, ni revueltos. Sin embargo, el magen de influencia de Rodríguez en NC es débiol proque el poder real lo tiene Antonio Morales desde el Cabildo de Gran Canaria. Morales es quien tiene la batuta de la cohesión entre el poder local y NC.

Salirse de CC le ha permitido a NC aumentar desde 2015 un 44% del número de concejales, tener el Cabildo de Gran Canaria y representación en cuatro cabildos, grupo propio en el Parlamento de Canarias, un diputado en Madrid por Las Palmas y una senadora.

NC dice en su cuerpo ideológico que «como partido nacionalista» aspira a que en las islas se pueda «determinar su futuro político de manera libre». Román Rodríguez fue quien estableció el la limitación a la construcción turística en Canairas "para reorientar el desarrollo económico del Archipiélago".

Clavijo sin Clavijo El actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de CC, afirma que «nuestro Archipiélago necesita un cambio y los canarios nos reclaman que impulsemos ese cambio y que lo hagamos con el objetivo de fortalecer nuestra estructura económica y forjar un sistema productivo más competitivo». Detallaque este «proceso» solo «es posible en un espacio abierto al diálogo y la participación activa de los sectores tradicionales y aquellos nuevos agentes que se incorporan a nuestra economía». La inyección de capital procedente de Europa hasta 2020 será de 2.200 millones de euros.