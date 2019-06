Las Palmas recupera el poder político de Canarias La mayoría parlamentaria puede ser de 40 escaños si se suman los tres de Asamblea Majorera. Por primera vez desde 2003 habrá presidente regional de Gran Canaria

La provincia de Las Palmas recupera desde este verano el control del peso político de Canarias tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, NC, Podemos y el partido de Casimiro Curbelo. Todos los líderes son grancanarios menos Curbelo, que es de la formación gomera ASG. Suman entre los cuatro 37 escaños.

Esa mayoría de 37 escaños puede aumentar si los tres diputados de Asamblea Majorera (AM) en Coalición Canaria (CC), finalmente, se suman a este bloque. AM tiene un marco diferenciado dentro de CC. No se ha dicho desde Unidos por Gran Canaria qué posición va a adoptar su diputado regional Lucas Bravo de Laguna.

AM no quiere que Fuerteventura se escape una inversión de 40 millones de euros y la implantación en la isla de programas en España de Babcock España y a Airbus Defence. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura destinarán conjuntamente 40 millones de euros en diversas tecnologías y fuentes de datos (ópticas, radar, térmicos, hiperespectrales, etc.), procedentes de plataformas satélites, aéreas, UAV's (drones) y sensores terrestres o marinos, entre otras.

La última vez que alguien de Las Palmas controló la presidencia del Gobierno de Canarias fue Román Rodríguez, con CC, al que el PSOE le puso una moción de censura. De aquel periodo, Rodríguez abandonó la formación y creó Nueva Canarias (NC). Ahora regresa al poder autonómico. Y CC se queda sin poder regional.

El PSOE tuvo como Jerónimo Saavedra Acevedo entre el 11 de julio de 19912 de abril de 1993. Desde entonces, menos en el citado periodo de Román Rodríguez, han estado al frente del Ejecutivo canario Manuel Hermoso Rojas, entre el 2 de abril de 1993 y el 16 de julio de 1999; Adán Martín desde 8 de julio de 2003 al 13 de julio de 2007; Paulino Rivero del 13 de julio de 2007 al 7 de julio de 2015 y Fernando Clavijo del 7 de julio de 2015 hasta este verano.

En el caso de Román Rodríguez, el líder de NC presidió las islas con el apoyo del PP y tuvo como vicepresidente y consejero de Economía, Hacienda y Comerio a Adán Martín, que después fue presidente canario entre 2003 y 2007 con respaldos de PP y PSOE. Esa experiencia fue la que llevó a Asier Antona a no querer ser presidente regional con el control del dinero en manos de CC.

Ese PP ha quedado por el camino ha quedado herido el PP, dividido internamente al tolerar injerencias de CC en su fucionamieto interno: suplir a Antona por la número dos Australia Navarro. La dirección nacional se presentó este jueves en Las Palmas a negociar un acuerdo con CC sin su líder regional presente.

24 meses de limpieza de choque

Durante los próximos dos años la coalición de centro izquierda que gobernará en las islas iniciará una agenda para desalambrar la estructura de CC. A partir de 2021 socialistas, nacionalistas de NC, podemitas y ASG comenzarán a ejecutar una agenda de modificación de formas y fondo.

El senador autonómico del PSOE, Julio Cruz (PSOE), recordó este jueves a ABC que la única legislatura que ha durado sus cuatro años fue la que presidió Paulino Rivero con José Miguel Pérez. En el resto, los pactos se han roto. Se mostró confiado que un «pacto a multibanda» liderado por el PSOE pueda dar estabilidad a las islas.

El presidente de la Federación de Empresarios de Hotelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, expresó este jueves su confianza en «la generación de respuestas que garanticen estabilidad» en el mercado interior.