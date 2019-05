Pactómetro en Canarias: La calculadora de pactos de CC Minorìa de La Gomera y Cs, en la agenda de los nacionalistas. El nuevo Estatuto de Canarias ya no tiene limitaciones a once el número de consejerías autonómicas

La dirección de Coalición Canaria (CC) ha sumado en su primera fase de contactos a Ciudadanos y Agrupación Socialista Gomera, el brazo colombino salido del PSOE en 2014, tras las elecciones regionales del pasado 16 de mayo.

«Ellos (PSOE) han dicho durante la campaña que no se elegía al presidente del Gobierno, sino que se elegía a los diputados y diputadas, y estos son los que tendrán que elegir al presidente del Gobierno», dijo este lunes el secretario general de CC, José Miguel Barragán.

Los partidos han admitido la petición de contacto nacionalista y, por tanto, cierta legitimidad para buscar una mayoría que garantice un segundo mandato a Fernando Clavijo. CC ha ganado en cuatro de las siete islas y se considera vencedor de los comicios.

El PSOE ha obtenido más votos y escaños. Los socialistas no descartan aceptar la tesis del PP de sumar los once diputados de Asier Antona a una mayoría que no implicaría, de entrada, formar parte de gabinete alguno. Solamente es que el PP no forme parte de minoría alguna de bloqueo. Fernando Clavijo cree que esa opció sería vetada en Madrid por las direcciones nacionales de PP y PSOE.

En el Estatuto de Autonomía de 2018 se ha eliminado que solamente haya once consejerías en Canarias. Pueden existir tantas como considere el jefe de Gobierno proponga al Parlamento de Canarias en su discurso de investidura.

Además de fondos autonómicos en La Gomera, ASG ha pedido tener en un gabinete con Fernando Clavijo al menos una consejería, es decir, el mismo peso que la minoría herreña que el pasado fin de semana saltó por los aires al estar dividida. Las «relaciones diplomáticas» entre ASG y PSOE canario están congeladas.

🗣️ Hay quienes critican que consigamos los recursos que precisa La Gomera y cuestionan la importancia de inversiones como la de carreteras. Lo triste es que, si fuera por ellos, no haríamos absolutamente nada por nuestra Isla. #NosotrosSí#LoHacemosPosible#LaGomera#carreteraspic.twitter.com/tKUG1aYHwg — Casimiro Curbelo (@CasimiroCurbel) 17 de mayo de 2019

Este lunes en Cope Canarias la diputada electa del partido naranja, Vidina Espino, dijo que no tiene en agenda respaldar a políticos imputados en una sesión de investudura. Y agregó: «No pongo en duda la presunción de inocencia, pero tendrá que decirlo la Justicia».

«Nosotros queremos ser llave pero para mejorar la vida de la gente. Queremos bajar impuestos, cerrar chiringuitos, regenerar la política. Con los partidos que estén dispuestos a hablar de programas y de estas medidas se podrá llegar a acuerdos», dijo.