Núñez ubica en Miguel Becerra el origen de presiones para acceder al borrador del concurso eólico de 2004 El exviceconsejero canario de Industria afirma en el juicio del «caso Eolo» que en el departamento «no se trabajaba de forma secreta» porque «la intención era beneficiar a instituciones locales y a las personas que tuviesen terrenos con viento»

El exviceconsejero de Industria del Gobierno de Canarias, Antonio Núñez, apuntó este lunes ante el jurado que enjuicia a Celso Perdomo (PP), exdirector general de Industria, al entonces viceconsejero regional de la Presidencia con Adá Martín, Miguel Becerra (CC), por presionar y hacer un seguimiento fuerte a las áreas del PP en aquel periodo que gestionaba ese departamento.

Las autoridades judiciales están intentando buscar responsables por el tráfico de información sensible entre técnicos y empresarios así como el director general del Industria entre 2013 y 2005, Celso Perdomo, por la convocatoria de un concurso de potencia eólica que, finalmente, fue anulado.

A juicio de Núñez, catedrático de Tecnología Electrónica de la ULPGC, de esas presiones surgiría que en la presidencia del Gobierno de Canarias se pudiese disponer de al menos cuatro borradores previos al lanzamiento del concurso eólico de 2004. Teorizó que esa documentación fuese pedida a instancias de Adán Martín. Es decir: Según Núñez no había secreto alguno en la preparación del pliego de condiciones técnicas para optar a ganar potencia eólica en las islas.

«Meter prisa»

Antonio Núñez afirmó que tenía cierta desconexión con el día a día del concuso eólico porque era un asunto que dirimía en entonces consejero Luis Soria con Perdomo o técnicos del departamento. «No me llamaban a esos despachos, Celso a quien daba cuenta era al consejero».

Agregó que «quienes intervenían y daban prisas para que saliera el concurso eran del equipo del presidente», es decir: Salvador Iglesias y Miguel Becerra siendo jefe del Gobierno de Canarias Adán Martín.

No obstante, afirmó que «no se trabajaba de forma secreta» porque «la intención era beneficiar a instituciones locales y a las personas físicas que tuviesen terrenos con viento». Dijo que hubo hasta cuatro borradores y que las presiones permanentes por acceder a información venían del jefe de Gabinete de Adán Martín, Iglesias y Becerra.

Explicó que llegó a ese departamento a petición del PP de Canarias porque Soria «no tenía idea de nada» al ser economista. También afirmó que Perdomo no era una persona colocada bajo su responsabilidad en Industria sino que fue orden de José Manuel Soria, entonces presidente del PP de Canarias. «El director general de Industria era un hombre de partido», afirmó Núñez, que no militaría entonces y tampoco actualmente en el PP.

«Yo no supervisaba a Celso, mi función era ayudar al consejero. El consejero no tenía mucho conocimiento de todo esto, porque era economista y venía de la empresa privada. El consejero no nos indicó que no diéramos estas cosas a nadie, ni lo uno ni lo otro», añadió el exviceconsejero de Industria.