El núcleo político del Gobierno canario gana el pulso a los tecnócratas con las ayudas europeas a la alimentación

El bloque político del Gobierno de Canarias, es decir, el que tiene militancia en CC, ha ganado el pulso frente al técnico y que no responde ante afiliados nacionalistas por el enfoque de las ayudas europeas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA), es decir, el catálogo de productos de alimentación que son de interés general.

Las tesis política la ha defendido el titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero. La de enfocar las ayudas a la producción industrial el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canaria, el conservador Pedro Ortega.

En el departamento de Ortega apenas hay afiliados de CC. Todos técnicos sin experiencia política pero bien visto por grupos empresariales. CC ha optado por obviar las presiones y atender a ganaderos y agricultores isleños.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, verá otro episodio similar a partir de septiembre de 2918 porque el AIEM, la barrera arancelaria de Canarias tendrá nuevo formato a partir de junio de 2019 y con apliación efectiva en 2020.

Clavijo dijo este año que será un AIEM para no mermar la competitividad de las empresas canarias. Clavijo se ha puesto del lado de CC, que es el partido que lo ha designado candidato a la presidencia canaria en 2019. El AIEM penaliza importaciones de productos foráneos frente a la creación local insular.

El REA dispone de una serie de ayudas para mitigar los efectos de la lejanía de Canarias a los principales centros de producción y que en el archipiélago sectores agrarios cuestionan porque en la cesta de la compra la incidencia que tienen sería cuestionable.

El 30 de julio hubo una reunión del grupo parlamentario de Quintero y Ortega para ratificar la estrategia nacionalista. La mesa de la reunión la presidió Ortega. Estuvo presente el diputado David Cabrera y contó con la asistencia de Guadalupe González Taño. Esta última, la secretaria de Organización de CC.

Los consejeros fueron llamados para informar a CC. Quintero abogó por incrementar del presupuesto para insumos para alimentación del ganado en 1,28 millones de euros. Y el aumento de las toneladas subvencionadas y asegurar que la cantidad que llega con ayudas garantice las toneladas que precisa el sector.

Además de reducir las ayudas a diferentes productos que compiten con producciones locales para que, sin incrementar los precios, pueda promoverse la producción y el consumo de productos locales. Ello permitirá, a juicio de CC, destinar fondos a ayudar a sectores estratégicos de la agricultura, como la propia ganadería y el vino.

En contra de la tesis que el propio Gobierno de Canarias mantenía en meses como abril o mayo, habrá aumento del balance de los cereales de alimentación animal que pasará de los 220.000 actuales a los 240.000 toneladas, para lo que se ha bajado la ayuda de 100 euros a 92 euros toneladas.

Además, se sube el balance de paja al pasar de 33.000 toneladas a 37.000, para lo que se tuvo que reducir la ayuda de 72 a 65 euros tonelada; al igual que se incrementa el balance de alfalfa y raigrás que pasará de las 53.000 toneladas a las 63.000 por el mantenimiento de la ayuda de 72 euros tonelada.

Reunión de CC con Ortega y Quintero para analizar la posición del partido sobre el REA - ABC

La diplomacia industrial

En contra de los objetivos del departamento de Pedro Manuel Ortega, se reduce la ayuda en los productos que compiten principalmente con la ganadería local, tales como son la leche líquida (-50%), el queso gouda (-25%) y el ovino fresco y el pollo (-15%). Las grandes empresas que pierden en este pulso son JSP, Montesano, Quesos Valsequillo, Frieslandcampina, (Queso Castillo de Holanda), Rodrigonsa (La Irlandesa), Jucarne, que importa pollo de Brasil.

Trece días después de la reunión del grupo partamentario de CC, Ortega se sometió a una rueda de prensa donde dijo: «No tiene que haber una vinculación de la ayuda con la cesta de la compra (...). No tiene por qué repercutir -en la cesta de la compra-, no digo que no repercuta (...). El REA no compensa todos los productos de la cesta de la compra». Tanto Ortega como todo el departamento no tiene militancia en CC. Narvay Quintero, herreño, no hace declaraciones salvo por comunicados hablando de vaguedades como una reunión sobre este mismo tema con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Ortega ha sido dirigente del grupo de interés industrial que defiende un modelo de negocio donde se prime un REA que, en su componente industrial, sea más blando y frene al sistema duro de Quintero, basado en protección al mercado local. Es decir: Quintero defiende proteger el caladero de votos de zonas agrarias donde CC tiene anclado un tradicional apoyo desde 1993.