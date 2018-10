El Telescopio de Treinta Metros no se hará en Canarias El valor económico del TMT era de 1.267 millones de euros, que finalmente no se ejecutará en España al autorizar el Tribunal Supremo de Hawaii las operaciones en la montaña de Mauna Kea y no en La Palma

R.L.P.

Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 31/10/2018 00:21h La Corte Suprema de Hawai confirmó este martes la decisión de otorgar un permiso de construcción para el proyecto de telescopio gigante internacional proyectado en una zona donde los movimientos indigenistas decían que eran sagrados. Esta información la pudo confirmar ABC este martes a través de Henry Yang, que es el presidente de la junta gestora del Observatorio Internacional TMT. El Gobierno de Canarias dio este mes de octubre licencia para las obras porque los isleños querían tener todo preparado por si la inversión se desplazaba a las islas por orden judicial. Yang explicó que «estamos agradecidos por el fallo de la Corte Suprema del Estado de Hawaii que permitirá que TMT se construya en Mauna Kea» y que «estamos entusiasmados de avanzar en Hawai y continuaremos respetando y siguiendo las regulaciones estatales y del condado, a medida que determinamos nuestros próximos pasos». 2009 El fallo judicial del martes es una victoria para el polémico TMT planeado para la montaña más alta de Hawai, que se llama Mauna Kea. Los opositores decíanque el TMT profanaba tierra sagrada. Pero los partidarios decían, y ha ganado su tesis, que traerá oportunidades educativas y económicas al Estado hawaiano. Los opositores y simpatizantes han estado esperando la decisión porque se esperaba que ayudara a determinar si el proyecto se construye en Hawai o se trasladaba a La Palma. Este plan viene desde 2009 porque los científicos seleccionaron a Mauna Kea después de una campaña de cinco años alrededor del mundo para encontrar el sitio ideal para lo que los científicos del TMT dijeron «probablemente revolucionará nuestra comprensión del universo». El proyecto ganó una serie de aprobaciones de Hawai, incluido un permiso para construir en tierras de conservación en 2011. Desde 2014, el proyecto del TMT comenzó a tener problemas con las comunidades locales. En 2015 se paralizó el plan y ahora las autoridades judiciales de Hawai han dado luz verde a la operación. Permiso Los opositores apelaron y en diciembre de 2015, la Corte Suprema del estado revocó el permiso, dictaminando que el proceso de aprobación de la Junta de Tierras era defectuoso. Eso significaba que el proceso de solicitud debía volver a realizarse, lo que requería una nueva audiencia. El permiso tiene condiciones como que los científicos deberán formarse en recursos naturales y culturales de la zona y que las oportunidades de empleo sea locales «en la mayor medida posible». Un grupo de universidades en California y Canadá conforman la compañía de telescopios, con socios de China, India y Japón. El espejo primario del instrumento mediría 30 metros de diámetro. En comparación con el telescopio de luz visible más grande del mundo, sería tres veces más ancho, con nueve veces más área. Mauna Kea, un volcán inactivo, ha sido la primera opción, dijeron los funcionarios del telescopio, calificándolo de la mejor ubicación del mundo para la astronomía. Este mes de octubre, el Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado con condicionantes la declaración de impacto ambiental para la instalación del telescopio de 30 metros TMT, en lo que pretendía ser el observatorio astronómico terrestre más avanzado al término de su construcción, dentro de siete años. La ubicación definitiva del Telescopio de Treinta Metros (TMT) no estaba decidida en el momento del acuerdo. La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de Canariass informó en un comunicado de que ha emitido la declaración tras recibir el 17 de octubre la última documentación pendiente del Ayuntamiento de Puntagorda (La Palma), correspondiente a la subsanación del trámite de consultas e información públicas que se le había solicitado el 20 de julio mediante oficio. La idea en las islas era hacer el TMT sobre 17.000 metros cuadrados en el Observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma). El Gobierno canario puso condiciones como reducir la afección a la vegetación, flora y fauna de la zona, minimizar el impacto visual de la construcción y proteger el patrimonio histórico.

