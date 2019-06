El negocio del medio ambiente en Canarias tras el 26M

Las autoridades municipales e insulares asumen responsabilidades renovadas tras las elecciones del 26 de mayo desde mediados de este verano. Quienes tengan nuevas tareas de poder deberán afrontar en Canarias la regulación o cambios en la supervisión de sistemas de ciclo integral del agua, gestión de residuos o alumbrados.

Lo prioritario para las empresas del sector es que se actualicen tarifas tras el periodo de electoral. El Tribunal Constitucional ha confirmado el pasado mes de mayo que ha desestimado el recurso interpuesto por Unidas Podemos sobre las definiciones de «tasa» y «tarifa».

En Lanzarote Canal Isabel II deberá decidir qué hacer con Canal Gestión, lo que antes era Inalsa. El pasado mes de mayo se supo que se habría empleado un cálculo técnico que dañaba la propuesta de Gestagua Saur en favor de Canal Isabel II, según medios lanzaroteños.

En Gran Canaria cambia el poder en Agaete del PSOE a un PP con mayoría absoluta. Es posible, según ha podido saber ABC, que no se mantenga la agenda que estaba perfilando el anterior grupo de gobierno sobre el futuro del actual gestor del servicio de agua, Aqualia

Agaete no presenta una gran población y densidad de alojamientos; pero en el futuro podría tener nuevas infraestructuras portuarias. Emalsa gestiona actualmente el Puerto de Las Palmas y Urbaser tiene experiencia con Sertego en la gestión de prevención de la contaminación por los Buques o Marpol de la UMI (ONU) en los puertos de las islas.

En Agaete, el agua la gestiona la participada por FCC, al igual que en Gáldar o municipios del sur de Tenerife menos Arona, dominio de Canaragua. En Guía, Canaragua (Suez) deberá concurrir al concurso del ciclo integral del agua que actualmente tiene en precario tras forzar el gobierno local al abandono por Aqualia, 51% de FCC y 49 del fondo australiano IFM Global Infrastructure.

Canaragua ingresa en las islas, sumando las participadas, 93 millones de euros. Emalsa estaría en 53 millones de euros, uno cada semana aproximadamente, y el valor del negocio hasta que concluya su concesión en Las Palmas capital y Santa Brígida, en el año 2043, se estima en 2.100 millones de euros.

De acuerdo con las informaciones de las últimas semanas, es posible que cambie el grupo de gobierno en La Laguna. El ayuntamiento de esta ciudad histórica de Canarias comparte capital mayoritario en Teidagua con el Ayuntamiento de Tacoronte, que también varía a tenor de los resultados del 26M y no se sabe si sacaría su participación a la venta. La parte privada, minoritaria, la controla Canaragua. Otro tanto de lo mismo podría ocurrir en Santa Lucía de Tirajana o Telde, con ingresos de 16,6 millones de euros, donde la sociedad local de abastecimiento la preside la actual alcaldesa (NC).

En la ciudad de Las Palmas repite el grupo de gobierno local en manos de PSOE, NC y Podemos. El tripartito pugna en los juzgados por el control de un porcentaje que le daría la mayoría del capital de Emalsa, en manos de Saur atualmente tras comprar una filial que tenía Valoriza. La propietaria de Saur, el fondo sueco EQT, ha anunciado operaciones en Colombia e interés por comprar Parques Reunidos.

En cuanto a residuos, está pendiente la ordenación del sistema en Santa Cruz de Tenerife tras la salida de Urbaser y llegada de Sacyr con Valoriza, licitaciones en Yaiza, Teguise, Mogán y Sureste de Gran Canaria, donde se explora la externalización de alumbrado público.

Las tarifas del agua según el Constitucional

El Tribunal Constitucional ha confirmado el pasado mes de mayo que ha desestimado el recurso interpuesto por Unidas Podemos sobre las definiciones de «tasa» y «tarifa». El Tribunal Constitucional lo ha desestimado y ha declarado que: «la Constitución permite que coexistan los dos tipos de prestaciones patrimoniales, las tributarias (tasas) y las no tributarias (tarifas)». Las tarifas no son «ingresos públicos». Ello implica que la Administración no las recauda, no las gestiona, no son de su titularidad y por ello no figuran como ingresos en los presupuestos públicos.

El Tribunal Constitucional subraya que «al menos en el caso de la gestión indirecta, lo anterior no implica una falta de control público sobre el coste de los servicios pues la normativa de contratos públicos establece mecanismos específicos para fijar, cuantificar y contabilizar estas tarifas», informa Asoaga.