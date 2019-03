Los médicos actuarán contra el doctor de Canarias acusado de abusos a mujeres Piden al Consejo General de Colegios de Médicos de España que tome medidas al también poeta y pintor nacido en Calatayud hace 65 años

El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas anunció este jueves que se personará como acusación particular contra el médico de familia detenido por haber realizado presuntamente tocamientos sexuales a una veintena de pacientes en un centro de salud de la capital grancanaria, a quien ha expulsado como colegiado.

El diario «La Provincia» afirma que «un centenar de afectadas ratificó» ante el juez que Carlos L., de 65 años, natural de Calatayud, Aragón, médico del centro de salud de Canalejas, en Las Palmas de Gran Canaria, «por los abusos sexuales cometidos en la consulta». El médico frecuenta determinados círculos intelectuales por ser pintor y escritor con interés en la poesía.

Al margen de las denuncias conocidas este marzo, hay una peticiíon de la Fiscalía por una denuncia similar del año 2016.

La expulsión se ha decidido «ante la gravedad de los hechos imputados y a instancia de la autoridad judicial». Esta decisión se ha comunicado al Consejo General de Colegios de Médicos de España para evitar su acreditación en otro colegio.

Es decir: al no estar colegiado ni tener la posibilidad de colegiarse en otra corporación profesional, no puede ejercer la medicina en territorio español. El Gobierno de Canarias no ha manofestado nada al respecto y se limita a ejecutar las isntrucciones del juez.

«El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas entiende que la primera obligación de un médico es ayudar a sus pacientes y, por tanto, cualquier tipo de agresión a los mismos la considera una acción execrable», dijo un portavoz.

Como las actitudes denunciadas atentan contra la buena imagen de la profesión médica, la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas ha decidido personarse en la causa abierta contra este médico.

El Colegio de Médicos manifiesta también que «se solidariza con aquellas mujeres agredidas y se pone a su plena disposición para, con las máximas garantías de confidencialidad, aconsejarles jurídicamente».