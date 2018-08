Es más barato volar desde Canarias a estos aeropuertos que usar un taxi

El precio aproximado entre del trayecto que hay entre Santa Cruz de Tenerife y Guía de Isora es de 59,45 euros para esos 96,1 kilómetros de duración y que se recorren en una hora. Son datos de varios comparadores en la red consultados este mes de agosto. Es posible que ese precio sea superior al no incluir otras variables.

Desde Tenerife capital a Arona, 72,4 kilómetros, 51 minutos de duración media, puede tener un precio desde5 0 euros. Desde la ciudad de Santa Cruz a Adeje: a partir de 51,48 euros para los 82,8 kilómetros que hay en 54 minutos de media que dura el trayecto.

Entre Las Palmas de Gran Canaria y Mogán el coste de un taxi es desde 52 euros de media para los 85 kilómetros de distancia que existen. Para llegar a Maspalomas desde la ciudad de Las Palmas, 35,2 euros en sus 56 kilómetros que se hacen en unos 40 minutos. Sin embargo, los taxistas de Maspalomas hablan de 70 euros por servicios a Las Palmas capital.

