Marruecos se mantiene firme y dice que «está en su derecho» de ampliar sus aguas hasta Canarias

Marruecos se mantiene a pie de guerra en su decisión de delimitar a Canarias como aguas pertenecientes al país africano. Según unas declaraciones del ministro de Exteriores al diario marroquí “Medias24”, el reino alauí “está en su derecho soberano” de ampliar su frontera marítima. El diario se hace eco de la indignación y el revuelo mediático que ha tenido este asunto en España y, especialmente, en las islas.

Ante ello, Burita comenta que “no hay ningún malentendido” ante las leyes propuestas, pues no busca “ir más allá” de sus derechos, mientras recuerda que “otros países delimitan su espacio marítimo sin pedir autorización”. No obstante, sabedor de que el derecho marroquí de expandir sus fronteras no es tal, pues choca frontalmente con el mismo derecho de España, indica que está “abierto al diálogo con el país vecino”.

En cuanto a la mediana imaginaria que delimita las aguas para los dos países de manera justa, afirmó que en el caso con Argelia lo ve como “natural”, pero el que respecta a nuestro país lo considera “particularmente complicado”.

En mayo de 2007, Marruecos ratificaba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y con ella, según indica Burita, “quedan obsoletas” las leyes parlamentarias sobre la delimitación de su mar, pues son “anteriores a la recuperación del Sáhara” en 1975. La controversia está en que este territorio no está reconocido como marroquí por la ONU, la misma organización por la que se rigen para expandir su mar, y por lo tanto no tienen derecho sobre sus aguas. Sin embargo, con la nueva delimitación, explica, el reino alauí puede tener un “desarrollo científico y tecnológico relacionado con el fondo marino” que permiten un progreso “inimaginable antes” para el país africano.

Por ello, según argumenta, la Marina Real adquirió en 2018 un buque oceanográfico destinado al estudio del fondo marino y la plataforma continental. Sin embargo, hay estudios científicos que revelan que el monte submarino que busca explotar Marruecos, Tropic, no se encuentra en la plataforma del continente africano sino es una prolongación geológica de las Islas Canarias, formada por el mismo tipo de vulcanismo que generó el archipiélago y que, con el paso del tiempo, ha acabado hundido a mil metros de profundidad.

Según informaciones de Medias24, Marruecos tenía previstas estas dos leyes desde finales de 2017, pero “suspendió el expediente” para no dar argumentos de discusión a la Unión Europea que pudieran “contaminar” el comercio de la pesca con el viejo continente. Asimismo, informa que ningún país vecino ha sido avisado oficialmente de este proceso legislativo, pues considera que Marruecos tiene el derecho soberano para no pedir autorizaciones sobre “su legislación interna”.

Según las fuentes del diario, el país magrebí tiene una relación “serena y tranquila” con España, y con este espíritu es como será abordada esta cuestión mediante, proponen, un diálogo. Del mismo modo, avanzan que la aprobación de estas dos leyes será para principios del 2020.