Marruecos lanza un nuevo satélite espía para seguridad marítima

Un cohete Vega lanzó en la noche del martes a este miércoles. desde Kourou. en Guayana. un satélite de observación de la Tierra denominado Mohammed VI-B en nombre del Reino de Marruecos. Es para la vigilancia costera y, en especial, control pesquero y pateras.

Este es el lanzamiento número 13 a través de un cohete Vega operado por Arianespace, compañía francesa responsable de la comercialización y operación de los sistemas de lanzamiento espacial desde el Centro Espacial de Guayana. Precisamente, el presidente de Guayana viene esta semana a Canarias de visita oficial.

