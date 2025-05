La madre de las niñas desaparecidas «ya no puede más»

La madre de las niñas desaparecidas en Tenerife, Beatriz Z . ha enviado un mensaje a través de las cuentas oficiales que tiene la familia de las menores en redes sociales en el que se ha confesado «sin fuerzas» y ha declarado que « ya no puede más ».

Con estas palabras se ha comunicado la madre de las pequeñas Anna y Olivia, de 1 y 6 años , a quienes siguen la investigación del caso, que mantiene todas las líneas de investigación abiertas y el dispositivo de búsqueda con rastreos por tierra, mar y aire.

Tras tres semanas desde la desaparición de las pequeñas con su padre, Tomás Antonio Gimeno, «ya no me salen casi las palabras» porque «yo también quiero desaparecer, ya no tengo fuerzas, esto es una tortura».

Como ha asegurado en su mensaje aunque flaqueen las fuerzas «no podemos rendirnos» porque «las niñas me necesitan y yo a ellas». Lo que más le duele, ha confesado, «es pensar que no puedo saber cómo están, no poder hablar, no saber cuándo las voy a ver».

La madre de las niñas ha insistido en su agradecimiento y su petición: «por favor no paremos de compartir las imágenes por todo el mundo , no olvidemos que la perseverancia y continuidad es lo que logra finalmente los resultados».

«Yo también quiero desaparecer, ya no tengo fuerzas, esto es una tortura»

Junto a la difusión de un nuevo video de sus niñas , Beatriz Z. ha explicado que aunque «sé que todos tienen sus vidas, sus problemas y que seguir escuchando cosas tristes les pondrá más tristes» invita a ser positivos. «¿Se imaginan que gracias a todos los esfuerzos las encontremos?» .

Para Beatriz Z. la esperanza no se pierde porque «todos juntos podemos si actuamos como una gran familia». El cierre de su mensaje ha sido para dar las gracias «de corazón» por «seguir cada día compartiendo las imágenes por todo el mundo».