La historia Tropical: la cerveza de Canarias que cumple 95 años

En las islas Canarias hay una marca de cerveza que triunfa en la provincia de Las Palmas: Tropical. Cumple 95 años de existencia. Actualmente, forma parte de Compañía Cervecera de Canarias (CCC), dueña de Dorada, la marca más consumidas de Santa Cruz de Tenerife. Para hacer esta información no se ha contactado con la empresa.

La puesta en marcha de Tropical comenzó en el periodo de Primo de Rivera en 1924. El mercado canario apenas representaba el 0,1% del mercado nacional en cuanto a producción. Desde el barrio de Arenales, en la ciudad de Las Palmas, se trasladó para mecanizar sus procesos a Barranco Seco muchos años más tarde.

Tropical tuvo su época de liderazgo regional hasta que en 1948 nació CCC porque existía capital para aguantar sus pérdidas y por las dificultades de suministro que hubo tras la Segunda Guerra Mundial. En Gran Canaria operaban dos marcas: La Salud y Tropical. En escenario era devastador en cuanto a capacidad de gasto privado y que entonces lo del turismo era un mercado sin desarrollar.

Tropical desarrolla el negocio con la empresa Sociedad Industrial Canaria (Sical) que estaba controlado con los grupos familiares Vega Sarmiento, Sánchez Jiménez y Curbelo Grondona. Sus herederos forjaron el crecimiento de una firma que en las islas es imbatible por su calidad, red de ventas y protección de la UE.

Competencia y aventura africana

La inyección del capital externo suple a la familia fundadora nucleada en el entorno de Gómez Navarro en 1939. Los nuevos socios concentraron sus esfuerzos en la cerveza y obviando otros nichos de negocio como el negocio pesquero como queda de relieve en las dos ampliaciones de capital de 1941 y 1946 que hay inscritas en el registro mercantil de Las Palmas.

En 1948 Dorada entra en el mercado canario y Tropical no tenía capacidad para comprar materias primas con la que producir su cerveza de forma competitiva. Y eso que Tropical es una marca conocida en el Sáhara y Guinea Ecuatorial. Tropical pierde el mercado canario empezando por Tenerife.

A mediados de los Cincuenta, Tropical crea unas nuevas infraestructuras en Barranco Seco. En aquella época España no estaba en el FMI y no existía liquidez a pesar de los esfuerzos por aumentar la producción: 100 empleados. Además de la competencia estaba el formato de ventas porque no existía mercadotecnia útil.

Vega Pereira

La llegada del turismo de masas, de poder adquisitivo del mercado canario generó liquidez que vino mejorada por el sistema fiscal de Canarias (REF) de 1972, que le permitió acceder a incentivos regionales. Ya entonces la empresa cervecera tenía 300 trabajadores y en 1958 un total de 373 trabajadores sin contar con refuerzos en verano y el aumento de la capacidad tecnológica en inversiones en empresas como Vidrieras Canarias (Vicasa) y Canaryplast.

Antomio Vega Pereira nació un año después de Tropical. Su padre, Diego Vega Sarmiento, partició en la compra en 1939 de la empresa. Fue el autor del proyecto de fábrica en Barranco Seco y de negociar con SAB Miller el establecimiento de una asociación estratégica y la fusión de 1994 con CCC. Fue fundador de Astican y de Cordial Hoteles.