La Guardia Civil detiene a un hombre por hurto e incendio de una vivienda en Gran Canaria El investigado sustrajo dinero en efectivo, documentación y joyas además de provocar el incendio

La Guardia Civil del Puesto Principal de Agüimes, en Gran Canaria, ha detenido a un varón de 24 años de edad, vecino de la localidad de San Bartolomé de Tirajana, como el presunto autor de unos delitos de hurto y de incendio de una vivienda. El suceso ocurría el pasado mes de febrero en una vivienda del Cruce de Arinaga, en la que el detenido, en ese momento vinculado a la familia afectada, habría provocado el incendio de la vivienda poniendo en juego las vidas de los allí presentes para sustraer una caja fuerte con 800€ en efectivo, documentación y varias piezas de joyería.

La ausencia de dicha caja fuerte no fue detectada hasta el desescombro y posterior limpieza de la parte calcinada de la vivienda. Este dato centró las sospechas del Área de Investigación en las personas que ocupaban la vivienda en ese entonces, contemplando la posibilidad de que el incendio hubiera sido provocado con el fin de no dejar indicios del hurto dado que la caja no presentaba signos de forzamiento.

A partir de ese momento, con las declaraciones de testigos y tras el rastreo de las joyas denunciadas, la Guardia Civil determina que el detenido habría vendido durante estos meses las piezas en diversos establecimientos de la isla obteniendo por ellas un beneficio superior a los 10.000€.

Delito de incendio con riesgo para la vida de las personas

El incendio, que pudo ser apagado exitosamente antes de que se propagara a otras casas gracias a la rápida actuación del Consorcio del Servicio de Emergencias, no solo originó daños materiales en la vivienda sino que puso en riesgo la vida de las personas que se encontraban dentro en ese momento, incluido el hijo del detenido de apenas doce meses, por lo que ahora el autor de los hechos se enfrenta a un delito de incendio con peligro para la vida o la integridad física de las personas, castigado por el Código Penal con penas de prisión de 10 a 20 años.