Lotería de Navidad La gasolinera de Granadilla de Abona suma siete años consecutivos repartiendo grandes premios de la Lotería de Navidad La estación de servicio, que vende más décimos que gasolina, se llevó ayer el tercer premio, un cuarto y 4 quintos premios

Javier Alonso Gutiérrez Tenerife Actualizado: 23/12/2019 14:01h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La Lotería de Navidad vuelve a repartir suerte en Canarias

¿Cómo se considera que un lugar tiene suerte? Desde los tiempos de la mitología griega, cuando se pensaba que los héroes divinos descansaban tras su muerte en estas islas de la Macaronesia, a Canarias se le conoce también por el sobrenombre de las Islas Afortunadas. Con el tiempo, el origen de dicho nombre se confundía con el agradable clima del que gozan las islas durante todo el año. Pero desde 2013, bien se puede considerar que la fortuna del archipiélago canario viene ligada a la Lotería de Navidad.

Ese es el tiempo, 7 años consecutivos, que lleva la famosa gasolinera de Granadilla repartiendo premios y alegrías a sus visitantes. Si bien este año no pudo vender el número de El Gordo -llevaba haciéndolo dos años seguidos-, que este año esquivó a las islas, la estación de servicio del kilómetro 54 de la Autopista del Sur de Tenerife repartió 800.000 euros en seis premios diferentes.

Por ello, y no es casualidad, esta gasolinera Repsol del Grupo González está considerada como una de las administraciones que más lotería vende junto a Doña Manolita, en Madrid. La suerte acompaña a La Chasnera desde que vendiera el segundo premio íntegro del sorteo del año 2013. Desde esa fecha, la suerte no ha faltado a su cita anual cada 22 de diciembre con este surtidor que ayer quedó casi sin espacio en su cristalera para colocar hasta seis carteles de números premiados: un tercer premio, un cuarto y cuatro quintos premios.

No obstante, la estadística no resta emoción a la hora de confirmar que se ha vendido un número premiado. Tras la pequeña decepción de no haber podido repartir por tercer año consecutivo el Gordo, un tercer premio y tres quintos era más que un motivo de alegría. Aun así, no fue hasta casi acabado el sorteo cuando salieran, casi seguidos, los últimos cuarto y quinto premio, que fueron vendidos en la gasolinera haciendo estallar de júbilo a todos los presentes.

"Vendemos más décimos de Lotería que gasolina"

“Llevamos repartiendo premios desde 2013” recordaba un abrumado José Miguel González, dueño de la gasolinera, que declaraba que “por mucho que espere dar premios” se sigue “emocionando igual”. Sin embargo, las lágrimas no le salieron hasta recibir una llamada de una mujer de Candelaria, cuya familia está en paro, para agradecerle su suerte y preguntarle cuándo podía pasarse a cobrar el tercer premio de su décimo, el 00750.

Esta curiosa estación de servicio, que “ya vende más décimos de lotería que gasolina”, ha repartido el segundo premio en 2013, logro que repitió al año siguiente en 2014. En el sorteo del 2015 se conformaron con celebrar un cuarto y dos quintos, pero en el 2016 volvieron a repartir, de nuevo, el segundo premio de la Lotería Nacional. No fue hasta el 2017 cuando pudieran vender el ansiado premio gordo -acompañado de un segundo-, suerte que pudieron repetir el año pasado en el sorteo de 2018. Cada año, esta gasolinera se convierte en un punto de peregrinación de muchos canarios, y turistas, que buscan un pellizco de la suerte que reside en las Islas Afortunadas, en concreto, en el kilómetro 54 de la Autopista del Sur de Tenerife.

Puede comprobar si su número ha sido premiado aquí.