AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE García Ramos (CC) ve «inevitable» una moción de censura en Santa Cruz de Tenerife y cree que Bermúdez «merece ser alcalde» El diputado autonómico del Grupo Nacionalista, Juan Manuel García Ramos, considera igualmente una «estupidez» que Pedro Martín amenace con cesar a los dos consejeros de Ciudadanos en el Cabildo Considera que Santa Cruz estaría en «las mejores manos posibles» de estar liderada por el candidato nacionalista

El diputado autonómico del Grupo Nacionalista, Juan Manuel García Ramos, ha dicho este miércoles que la moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife parece «inevitable» tras la dimisión del concejal de Urbanismo, Juan Ramón Lazcano (Ciudadanos), y su sustitución por Evelyn Alonso. «Si te soy sincero, creo que la moción es inevitable», señaló en una entrevista a 'Cope Canarias', en la que reconoce que «los momentos son delicados» debido a la crisis sanitaria y económica provocadas por el coronavirus, pero se justifica argumentando que «la política es así».

García Ramos, que también es presidente del Partido Nacionalista Canario, ha subrayado que en Santa Cruz de Tenerife hubo un «enjuague impresentable» entre partidos para alcanzar un pacto y entiende que Ciudadanos tiene que «corregir» el papel que jugó en la conformación de acuerdos tras las pasadas elecciones, en los que dos de sus concejales votaron en contra de las directrices de su partido para favorecer la investidura de la socialista Patricia Hernández.

En su opinión, José Manuel Bermúdez (CC) ganó las elecciones y, por ello, «se merece ser alcalde», por lo que entiende que la moción de censura «se va a plantear seguro y se debe presentar», hasta el punto de que, personalmente, la «apoyaría». Asimismo, plantea que, seguramente, con el candidato nacionalista «Santa Cruz estaría en las mejores manos que con cualquiera», apuntó.

García Ramos entiende que ahora «es un momento de consenso», pero no olvida que hay instituciones que «fueron arrebatadas de forma muy extraña» y que, a pesar de la crisis actual, «la política no se para nunca". Además, prosiguió con que las «desestabilizaciones» políticas que se puedan producir en las próximas semanas no se sabe «adónde pueden dar lugar» y por ello califica de «estupidez» e «ingenuidad» que el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín (PSOE), amenace con cesar a los dos consejeros de C’s en el Ejecutivo insular si se consuma la censura en el ayuntamiento capitalino.

Por último, sobre las declaraciones de Enrique Arriaga en las que «garantizaba que Ciudadanos mantendría la estabilidad política» de Santa Cruz dando continuidad al apoyo a la alcaldesa Patricia Hernández, señaló que le merece «muy poco respeto político» porque, según García Ramos, «juega con cartas muy raras» en razón a su trayectoria política al tiempo que afirma que quizás no está «muy enterado de lo que opina» la dirección nacional de su partido.