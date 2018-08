Extraen del mar en Canarias un dron portugués de vigilancia costera

Salvamento Marítimo ha sacado esta semana del agua en Canarias un prototipo de dron de tecnología portuguesa para la vigilancia en el mar y que cayó al agua hace casi medio año en aguas lusas. El aparato se encuentra bajo control de la Guardia Civil.

Inicialmente, los técnicos de Salvamar creían que se trataba de un aparato de aeromodelismo. Sin embargo, estaba siendo empleado como material experimental en Portugal para vigilancia costera. En Portugal, la empresa fabricante niega que se haya usado para asuntos militares. A Canarias habría llegado por las corrientes.

Un directivo de la empresa Tekever ha admitido este jueves a «La Provincia» la propiedad del aparato y ha explicado que se encontraba en fase de pruebas cuando cayó al mar. De entrada, la empresa portuguesa no tiene interés en obtener nada del aparato porque era un prototipo sin carga.

El pasado 29 de agosto en Twitter un usuario dio con la respuesta del «misterioso» aparato encontrado por Salvamento Marítimo: un dron AR5 de Tekever, firma lusa de tecnología aeroespacial. El aparato cayó al agua en abril. En julio pasado, fue presentado en sociedad en una feria especializada del sector en el Reino Unido.

@TEKEVER is it an AR5 chrashed? Watch the photos, please.