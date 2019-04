Estas multinacionales operan en el Sahara Desde Canarias se invierte en ingeniería y mantenimiento de infraestructuras de refrigeración industrial

El mapa de incentivos fiscales que tiene Marruecos desde Tarfaya hasta Mauritania, espacio en el que desarrolla un modelo autonómico discutido por Polisario, Argelia y Sudáfrica, entre otros países, está acelerando en 2019 la presencia de multinacionales como Archirodon, Chancerell o Biwater que, a su vez, tienen a Rabat como principal cliente o proveedor de recursos humanos.

Qatar Petroleum se ha hecho el pasado mes de marzo con bloques de extracción de petróleo en Tarfaya y la costa en disputa. Desde Canarias se invierte en sectores como servicios de ingeniería y mantenimiento de infraestructuras de refrigeración industrial. Se trata, fundamentalmente de autónomos que no recurren a licitaciones. En el ámbito del transporte opera Binter Canarias y Transavia. Ambas sociedads cuentan con respaldos institucionales para la promoción de turismo.

En téminos de impuestos es un «paraíso fiscal» aunque no opaco porque las empresas tienen desde 2017 que declarar qué hacen y quiénes son sus administradores. La OCDE tiene un manual para empresas con recomendaciones. En 2016 incluyó la cuestionada área en las normas no vinculantes para «una conducta empresarial responsable dentro del contexto global, conformes con las leyes aplicables y las normas reconocidas internacionalmente». Pero en 2018 no está recogida la región.

En la «Guía de la OCDE de diligencia debida para la participación significativa de las partes interesadas del sector extractivo» se incluye el Sáhara. Pero este manual se vincula al petróleo, gas y otras energías. Pero no a la industria pesquera extractiva o desalación de aguas.

Los contratos de la Minurso

Marruecos seduce a las empresas a intalarse en la zona porque tiene contratos públicos nacionales. Por ejemplo: cada verano adjudica la limpieza de playas y coloca las de Villa Cisneros, zona entregada por Mauritania que ahora tiene el nombre de Dakhla, junto a otras playas como Moulay Bousselham, Mehdia, Zenata, Oualidia y Aglou para las temporadas de verano de 2019 y 2020. El pliego es de la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable.

El territorio que cuenta con presencia de fuerzas de la ONU, la Minurso, no cobra impuesto de sociedades, IRPF a administradores y está fuera de IVA marroquí. El diferencial fiscal se reduce si la empresa genera sus recursos en otras parte del mercado.

Los contratos de la Minurso no serían rentables para grandes corporaciones empresariales. Se licita mediante presentación de oferas. Así, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental lanza cada cierto tiempo solicitud de expresión de interés en servicios como venta de vehículos en chatarra, construcción de plataforma de aterrizaje para helicóptero, servicio de choferes alguna categoría o servicios de vigilancia en nombre de Minurso en la Oficina de Enlace de Tinduf, en Argelia. Las compras se hacen mayormente a empresas locales.