El duro mensaje de la CNMC a Canarias: No gasten si no están seguros «Si quieren tener una autoridad de competencia ténganla y, si no, ahórrensela», insta el presidente de CNMC, José María Marín

El Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido este viernes que no tiene lógica que en las islas el Gobierno de Canarias articule mecanismos de defensa de la libertad de mercado y se autoexcluya del proceso mandando los expedientes a Madrid.

En las islas hay procedimientos que la gente no comprende como en combustible, como ha denunciado el diputado Gustavo Matos (PSOE). Desde la sociedad civil en islas como El Hierro o Lanzarote ha denunciado presuntas posiciones de abuso en sectores como transporte o petróleo. Lo que ha pedido la CNMC a las autoridades de Canarias es que se pongan a instruir y ejecutar resoluciones; pero no a mantener prácticas ambiguas y mandar los asuntos a Madrid.

En Canarias el Servicio Canario de Competencia (SCO) depende de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea de la Consejería de Economía que dirige Pedro Manuel Ortega.

Creado en 2008 a instancias del PP con José Manuel Soria, desde 2015 ha tramitado expedientes como gestión de Colegios de Ingenieros Industriales de Canarias, las operaciones de Binter en La Graciosa, cuestiones del Colegios de Abogados de Canarias, presencia de Disa en el archipiélago, entre otros.

El presidente de CNMC, José María Marín, dijo este viernes que «la realidad es tozuda» y que «la mayor parte de los expedientes terminan en archivo a pesar de todos los esfuerzos de la persona que está a la cabeza [del organismo autonómico] y de las otras dos personas que hay. Esto no puede ser. Si quieren tener una autoridad de competencia ténganla y, si no, ahórrensela, pero no estén en una situación del que está pero no está».