¿De dónde sale la expresión en Canarias de «enterado de la caja del agua»? Se dispara su uso en las redes sociales y memes por el incendio de Gran Canaria: les a gente que va de novelera al campo

Los canarismos en Twitter de usuarios de las islas se han disparado tras pedir el Gobierno de Canarias que la gente no suba a ver incendio de Gran Canaria que ha asolado 9.200 hectáreas de suelo. Vamos, que no tiene lógica poner la vida en riesgo de los bomberos forestales. Y es que hay gente que no hace caso: son los «enterados de la caja del agua». Gente curiosa o novelera. La palabra «simplón» se ha usado mucho estos días al igual que «tolete» para calificar a ignorantes; pero no son canarismos. Aquí puedes leer «Por qué «se me fue el baifo» y otros dichos canarios.

Repartidores de agua algo chismosos De acuerdo con la Academia Canaria de la Lengua, la expresión «enterado de la caja del agua» es «común y relativamente moderna» y «según hemos podido documentar, parecen más frecuentes las expresiones ignorante de la caja del agua» y «ser más ignorante que la caja del agua, que han recogido en su Diccionario de expresiones y refranes del español de Canarias Gonzalo Ortega e Isabel González Aguiar y que definen como «Ser muy estúpido o desavisado». Afirma la academia que estudia el castellano de Canarias que la expresión «enterado o ignorante de la caja del agua» es como llamar a alguien «tonto del bote, bobo de baba, loco de atar, etc». En cuanto al origen, «nada seguro podemos afirmar». aunque «acaso guarde relación con la costumbre, muy arraigada en Las Palmas de Gran Canaria, de servir cajas de agua en los domicilios particulares por parte de ciertas empresas repartidoras»

