Lo que han dicho los políticos de Canarias por las elecciones generales de primavera

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo este viernes que no podía durar más la actual situación de «inestabilidad política, inseguridad jurídica y de desgobierno al que hemos estado sometidos por el chantaje de los independentistas catalanes».

Este planteamiento lo ha hecho este viernes el presidente de Canarias tras hacerse público que las próximas elecciones generales serán el 28 de abril, y consideró que lo razonable era convocarlas cuanto antes.

Fernando Clavijo manifestó que no pasa nada porque haya dos elecciones casi seguidas, en lugar de hacerlas coincidir, ya que de votarse junto a las europeas, autonómicas y locales en las islas habría siete urnas. Y hay que facilitar el voto a la gente, indicó el presidente de Canarias.

Oramas.- La diputada nacional de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, ha valorado este viernes la convocatoria de la elecciones anticipadas porque, ha dicho, el país necesita "un gobierno estable apoyado por fuerzas políticas serias y con sentido de Estado".

Oramas, en declaraciones a los periodistas, ha considerado que los ciudadanos «quieren ir a las urnas» porque la legislatura «está terminada»."

La parlamentaria ha afirmado que en estas tres semanas que quedan de actividad parlamentaria hay que «trabajar muchísimo» y agilizar asuntos que afectan a Canarias.

Ha confiado en que la campaña electoral haya «respeto» y se rindan cuentas del trabajo realizado por los quince parlamentarios canarios en el Congreso.

«Yo desde luego lo que voy a hacer a partir de hoy iré a todos los rincones de Canarias donde hace cuatro años pedimos la confianza para defender esta tierra» ha agregado.

Ciudadanos.- La diputada y portavoz adjunta de Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs), Melisa Rodríguez, ha visto en las próximas elecciones generales del 28 de abril «una gran oportunidad el 28 de abril para corregir la irresponsabilidad de PP y PSOE».

En un comunicado, la canaria ha dicho que con la convocatoria de estos comicios «pierde Sánchez y su gobierno Frankestein y gana España». «Se pone fin --continuó-- a una legislatura que ya estaba acabada cuando salió la sentencia Gürtel y se condenó al PP, pero que luego con el PSOE de Sánchez se había convertido en peligrosa».

Por ello, Rodríguez hizo especial hincapié en que «hoy es un buen día para España y también para Canarias», ya que «por fin» los españoles podrán votar tras una legislatura «fallida y agotadora".

"Tanto Rajoy como Sánchez fueron unos irresponsables al no convocar elecciones cuando tocaba. Ahora hay una gran oportunidad el próximo 28 de abril para corregir la irresponsabilidad del bipartidismo", aseveró.

De igual modo, comentó que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa política, añadiendo que "es la hora de que un Gobierno liberal sustituya al Gobierno Frankenstein que quiere reeditar Sánchez".

PSOE.- El secretario del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este viernes que siempre que se celebran unas elecciones, se produce una "oportunidad" para que los ciudadanos decidan en las urnas qué modelo de Estado quieren.

Torres, que ha asegurado que "no" le asusta la cercanía de las dos citas electores --generales y autonómicas--, ha matizado que el PSOE "no" irá con "ninguna otra alianza" a las elecciones generales, si no que irá "como PSOE de Canarias" y los candidatos socialistas del archipiélago al Congreso y al Senado representarán a la formación del PSOE en las islas.

En este sentido, dijo en rueda de prensa, que el PSOE de Canarias se va a preparar para ganar las elecciones tanto en España --el 28 de abril-- como en Canarias --el 26 de mayo--. Sobre la cercanía de las dos citas electorales, matizó que si bien el PSOE de Canarias apostaba por "aglutinarla", también puntualizó que sabían de "la voluntad de Pedro Sánchez" en cuanto a separarlas.

Para Torres la cercanía de las elecciones de un mes escaso de diferencia "debe motivar a los ciudadanos a votar", considerando que "no es el momento de quedarse en casa" para que las personas decidan qué quieren, ha reiterado, para añadir que el momento político que vive España exige una movilización "alta".

En cuanto a la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado la fecha de las elecciones generales, afirmó que "ha sido rotundo" al indicar que ha ejercido ocho meses de gobierno socialista "desde el respeto, el diálogo y la tolerancia, alejado de la crispación", donde el PSOE "ha puesto sobre la mesa medidas de carácter social que son imprescindibles para su inmediata ejecución" en España y en Canarias.

Sin embargo, criticó a los partidos que han dicho "no" a reformas para regular el trabajo en España, la igualdad salarial o eliminar la brecha salarial, donde apuntó el Gobierno socialista se han encontrado "bloques políticos".

PP.- El presidente del Partido Popular de Canarias, Asier Antona, ha afirmado este viernes que las elecciones generales, convocadas hoy para el 28 de abril, son una oportunidad para que su partido vuelva a la Presidencia del Gobierno de España «ante el machaque deliberado al que Pedro Sánchez ha sometido a las islas».

Antona, en un comunicado, subraya que Pedro Sánchez ha convocado las elecciones por la presión del Congreso de los Diputados ante la minoría del PSOE en las Cortes Generales, y la de los ciudadanos en las calles, como la manifestación celebrada el pasado domingo en Madrid.

Considera que los ciudadanos deberán elegir el 28 de abril entre dos modelos «el del PSOE, sometido al chantaje independentista catalán, o el del PP, basado en la defensa de la unidad de España».

Agrega que el PP está preparado para gobernar y señala que si el 28 de abril tiene posibilidades, el PSOE volverá a pactar con los independentistas.

Antona asevera que el PSOE ha intentado destinar a sus socios independentistas el dinero comprometido por el PP para Canarias y se congratula de que se haya impedido al PSOE aprobar unos presupuestos "que maltrataban a Canarias".

NC.- El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha convocado a su Ejecutiva Nacional para poner en marcha de inmediato la maquinaria electoral del partido de cara a las generales del 28 de abril, a las que considera que deben acudir esta vez en solitario, sin repetir alianza con el PSOE.

En las dos últimas elecciones generales, los candidatos de Nueva Canarias se presentaron en las listas del PSOE, aunque con un acuerdo que les permitía mantener su independencia de criterio en las Cortes Generales. De hecho, su diputado, Pedro Quevedo, se pasó al grupo mixto y apoyó los presupuestos de Mariano Rajoy, si bien respetando el compromiso de apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

El líder de Nueva Canarias considera que no se dan las circunstancias para repetir el 28 de abril una candidatura conjunta con el PSOE, una alianza que, por otra parte, también ha sido objeto de críticas por parte de varios dirigentes socialistas debido a la posición del diputado Quevedo en varios debates importantes.

«No creo que debamos repetir una candidatura conjunta. Entre otros motivos, porque sería muy difícil acudir ante los ciudadanos el 28 de abril con una posición, para luego presentarnos con otra un mes más tarde», ha señalado Rodríguez, en alusión a la campaña de elecciones locales, insulares y autonómicas que NC tendrá que afrontar después, de cara a los comicios del 26 de mayo.

Rodríguez también ha avanzado que propondrá a la Ejecutiva Nacional, que se reunirá el 23 de febrero, que tanto el diputado Pedro Quevedo como la senadora María José López Santana sean sus cabezas de lista en sus circunscripciones (la provincia de Las Palmas en la Cámara Baja y la isla de Gran Canaria, en la Alta).

En cuanto a la convocatoria de dos elecciones en poco más de un mes, Rodríguez ha advertido de que ello puede «cansar» a los ciudadanos y, con ello, incentivar una baja participación.

Por ello, ha añadido, NC hará un gran esfuerzo en movilizar al voto progresista, para evitar que «las derechas» provoquen un retroceso en las políticas sociales que se han construido en España en los últimos años.