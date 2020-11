DESPRENDIMIENTO Desprendimiento de un acantilado en La Gomera con posibles víctimas Se produjo en la costa de Valle Gran Rey, al oeste de la isla, en una zona con autocaravanas

Javier Alonso Gutiérrez Tenerife Actualizado: 14/11/2020 19:52h

Un impresionante derrumbe se ha producido durante la tarde de este sábado la zona adyacente a la playa de Argaga, en el término municipal de Vallehermoso y frente al puerto de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. Un videoaficionado ha captado con su móvil las imágenes del moemtno del desprendimiento en el que la mayor parte de las rocas han caído al mar.

Fuentes del servicio de urgencias 1-1-2 informan de que no hay personas afectadas por este desprendimiento de grandes dimensiones que se ha producido sobre las 16:00 horas de esta tarde. Sin embargo, desde el Cabildo insular apuntan a la posible desaparición de dos personas tras el derrumbe, si bien se trata de una información no confirmada, y que un helicóptero del GES ha rescatado a otras cinco personas que habían quedado aisladas.

Vecinos de la zona explican que «la gente de La Gomera no transita la pista», explicando que suelen ser los extranjeros quienes se acercan con sus coches, caravanas e incluso caminando y «este fin de semana hay mucho turismo en la isla». En la zona trabajan dos helicópteros del Gobierno de Canarias, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey, Protección Civil, AEA, personal del Ayuntamiento de Valle Gran Rey y Vallehermoso.

🚁 🚸 Trabajan ya en la zona: 2 helicópteros del Gobierno de Canarias, Guardia Civil, Policia Local, Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey, Protección Civil, AEA, personal del Ayuntamiento de Valle Gran Rey y Vallehermoso. pic.twitter.com/OQ0Wjj7jJt — Ayuntamiento de Valle Gran Rey (@Ayto_VGR) November 14, 2020

Asimismo, también el Cabildo de Tenerife ha prestado su colaboración ante esta emergencia movilizando al equipo de rescate de Cruz Roja del Parque Nacional del Teide.

No es la primera vez que ocurre

No es la primera vez que se producen un desprendimiento de estas características en el lugar. En noviembre de 2016 y también con anterioridad, se produjeron derrumbes que obligaron inicialmente al cierre del acceso y de toda la zona incorporada al Parque Rural de Valle Gran Rey así como en el año 2013, un desprendimiento de rocas en el mismo acantilado hundió un pequeña embarcación que se encontraba amarrada en las proximidades al mismo.