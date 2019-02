El curioso lenguaje no verbal de los políticos de Canarias Estudio de Intituto Vermen por el Debate del Estado de Canarias previo a las elecciones autonómicas de 2019

R.L.P. @ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 21/02/2019 14:50h

La sinergología es una disciplina del lenguaje no verbal que permite, entre otros, identificar el estado de ánimo de una persona. A petición de ABC, los expertos en lenguaje corporal Cristina Jiménez García y Pedro Cárdenas Gómez, del Instituto Vermen, han analizado el lenguaje no verbal de líderes insulares que han participado esta semana en el «Debate del Estado de Canarias» y que optan a las elecciones regionales de mayo. Para ello, se han analizado horas de vídeo, no solamente interviniendo, tanto de este 2019 como de 2015 para poder realizar comparaciones lógicas.

Nueva Canarias: «Crispación» De Román Rodríguez, líder de la nacionalista Nueva Canarias (NC), los expertos de Instituto Vermen sentencian: «Muestra una gestualidad más crispada que en otras ocasiones». La actitud corporal «se percibe en la rigidez de hombros y articulaciones, así como en la cadencia de sus gestos». Analizados los fotogramas extraídos del vídeo de la sesión de este 2019, «aparece tensión en las articulaciones en general, pero de manera más visible en hombros (elevados), manos y arcos de movimiento cortos y tajantes. Si bien Rodríguez suele presentar un tono de discurso elevado de manera habitual, en este momento, lo supera. Se observa una diferencia en la rigidez de la gestualidad en este debate, en relación a la de una de las sesiones de control del Parlamento de Canarias, en 2015». Se añade que «en el rostro se percibe, a lo largo de toda la comparecencia, e incluso durante el tiempo que se mantiene en tribuna, gestos vinculados a emociones negativas. Muestra ira evidente y, en momentos concretos, microexpresiones de desprecio (una microexpresión es la activación de una parte concreta del rostro, relacionada con una emoción, que dura una fracción de segundo y que se desencadena ante una emoción que, en realidad, no quiere mostrarse)».

Coalición Canaria: «Gestos calculados» De Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias y candidato nacionalista a la reelección en los comicios del 26 de mayo, los técnicos de Instituto Vermen apuntan que «su gestualidad muestra algo más de inseguridad en su estatua habitual, con el torso menos presente y un eje sagital de la cabeza, más bajo (barbilla descendida)». Añaden que «el inicio de la comparecencia, en contraposición a Román Rodríguez, t«ransmite menos confianza y menos crispación en su actitud». Sobre su discurso del primer día en el Debate del Estado de Canarias de 2019 «omienza con un carraspeo y un trago de malestar que se producen a pesar de haber bebido agua». Se agrega que «mientras la réplica la lleva a cabo desde la espontaneidad, aparecen señales de esa inseguridad e incluso duda, que se perciben en el apoyo adelantado del brazo izquierdo sobre el atril, la presa con las manos y sujeción del pulgar, que se relaciona con el no deseo de hacerse cargo de la situación». «La sonrisa que aparece, de manera reiterada en el rostro, no es una expresión de alegría sino de lo que se conoce como sonrisa pública administrada, que le permite sentir seguridad», apostillan los expertos.