Un consejero de Clavijo Batlle sobre las carreteras Tenerife: «estamos mucho mejor» Rodríguez avanza que en próximas semanas se verán «palas y tractores» con el inminente comienzo de las obras en el enlace Las Chafiras-Oroteanda

R.L.P.

@ABC_Canarias Las Palmas de Gran Canaria Actualizado: 11/10/2018 15:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Un integramte del Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, el consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha afirmado este viernes que, sobre proyectos de obras en carreteras en Tenerife, «estamos mucho mejor» ahora que en los «últimos 20 meses», pues cuando llegó al cargo (tras salir el PSOE) no había «ni uno solo» que pudiese remitir al Estado.

De acuerdo con el Parlamento de Canarias quien ha lanzado estas consideraciones tiene esta trayectoria profesional: «Ha cursado estudios en Administración y Gestión de empresas así como en Derecho Público y Derecho Urbanístico, con especial interés en Gobierno abierto y ciudades colaborativas y conectadas. Ha sido formador de nuevas tecnologías y coordinador de programas de juventud en la Fundación Ideo dependiente del Gobierno de Canarias».

Pablo Rodríguez, que también es vicepresidente del Gobierno de Canarias, aludió a este asunto en un foro sobre conectividad con motivo del Salón Atlántico de la Logística y el Transporte (SALT), que forma parte de los Interreg que Bruselas manda a pagar en Canarias.

En su intervención destacó el consejero que un proyecto de obra no es equiparable a ir «a comprar zapatos» sino que conlleva un trabajo administrativo «que no se ve» y que no implica «palas, tractores y movimientos de tierra».

Pero ahora, agregó el vicepresidente, en próximas semanas sí que se podrán ver «palas y tractores» con el inminente comienzo de las obras en el enlace Las Chafiras-Oroteanda, en el sur de Tenerife