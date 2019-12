“Como te pille fuera, te violo” Amenaza de un aficionado de la UD Jandía a una liner de 16 años de edad en Fuerteventura

Javier Alonso Gutiérrez Tenerife Actualizado: 09/12/2019 14:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este fin de semana se ha vivido un deleznable episodio machista en un partido de Primera Regional en la isla de Fuerteventura. El partido, que enfrentaba al CD Chilegua con la UD Jandía, tenía como juez de línea a una joven colegiada de 16 años. Según explica el árbitro en el acta al final del partido, en el último minuto de juego, durante un saque de banda, se produjo una revuelta entre varios jugadores y un aficionado del Jandía bajó al filo de la grada para gritarle a la asistenta “¡Ay esos tobillos! Como te pille fuera, te violo. Te voy a partir la cara”.

Seguidamente y tras sentirse ignorado, el hombre, con signos de violencia mientras se mordía la lengua y haciendo el movimiento de pegarle con la mano, volvía a amenazar a la joven menor de edad diciéndole “te voy a meter un lapo como sigas pasando de mí”. El individuo tuvo que ser sujetado por varios jugadores del equipo visitante que tuvieron que espetarle que se callara y saliera del campo.

Otro incidente en Tenerife

Sin embargo, la de Fuerteventura no ha sido la única muestra de agresión en el fútbol canario este fin de semana. El pasado viernes 6 de diciembre, se disputaba en Candelaria, Tenerife, otro partido de Primera Regional entre el Candela y el San Andrés. El partido finalizó sin incidentes, no obstante, según pitó el final el colegiado Carlos Morales se caldearon los ánimos y un intento de agresión al árbitro. Por suerte, no hubo consecuencias que lamentar.