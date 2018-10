Coalición Canaria y Podemos coinciden en atacar al Banco Santander por desahucios en Añaza, Tenerife

R.L.P.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria (CC), y el dirigente de Podemos en Tenerife, Julio Concepción, coincidieron este lunes en amenazar con pedir que se deje de operar con Banco Santander si no se paralizan una serie de desahucios en Añaza, en la capital tinerfeña.

Las viviendas son propiedad de Altamira desde 2006 cuando se las compró a una filial de Banif que, a su vez, se hizo con el control de esas casas por una cartera de viviendas promovidas por Fadesa. Lo que ocurre es que esas viviendas fueron edificadas bajo el paraguas del mercado regulado del Gobierno de Canarias. Son viviendas protegidas y, por tanto, tienen una función social.

La gestora de esas casas no estaría renovando contratos de alquiler a determinados usuarios. La directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha instando al Banco Santander a que aclare las razones por las que ha pedido a las autoridades judiciales la ejecución de desahucios de las casas de Añaza.

Este lunes, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), afirmó en «Mírame TV» que ha reclamado documentación oficial sobre las 258 familias afectadas de desahucios y que no ha obtenido respuesta alguna. Expresó que los contactos han sido verbales con la dirección regional de la entidad en las islas; pero que quiere papeles.

Bermúdez indicó que «hasta este momento no he recibido docuentación oficial por escrito, como la he pedido». El alcalde Santa Cruz de Tenerife y líder de CC en la isla afirmó que «si esta entidad financiera no accede a petición de información, a nosotros no nos interesará; por no tener las más mínimas formas».

Agregó que «espero que atiendan a razones» porque «queremos actuar sobre los papeles» para «hacer ofertas que permitan a las familias quedarse donde están». Señalçó que «no me vale que me digan que es Madrid y hay que tomar acuerdos y hacer cosas».

Podemos

El dirigente del partido morado ha anunciado este lunes que ha pedido al consejero de Vivienda de Tenerife, Aurelio Abreu (PSOE), que adopte medidas por la «circunstancia» que podría afectar a más de 358 familias en Añaza.

Concepción apuntó que en julio de 2015 el Cabildo de Tenerife acordó la retirada de fondos económicos de aquellas entidades financieras que desahucien sin ofrecer alternativas.

Concepción dijo que «es verdaderamente vergonzoso que se practiquen cinco desahucios al día en nuestra isla»y que «cerca de 35.000 familias anhelan acceder a viviendas de protección oficial en sus distintas modalidades, ya sea alquiler o venta, sin que a día de hoy las diferentes administraciones públicas ofrezcan una alternativa habitacional a las mismas».

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, dijo este lunes a «Mírame TV» que Banco Santander no ha remitido información oficial de la entidad financiera sobre el proceso de las viviendas de Añaza.