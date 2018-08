Cinco bellas fotos de Canarias gracias a los vientos alisios

Canarias tienen su propio carácter. No hubo erupción volcánica en Fuerteventura durante varios miles de años. «Estoy i mpresionado por el amplio paisaje con las montañas en su mayoría redondeadas, que son predominantemente de color rojo claro, marrón y ocre». Excepto en palmerales aislados, no hay poblaciones de árboles.

Emociones y sentimientos

Wilfried Müller

El fotógrafo sostiene que «para mí es importante diseñar una foto para poder redescubrir mis emociones y mis sentimientos, lo cual me conmovió en el momento en la imagen» porque «si las fotos son tan buenas que no pierden su efecto en los observadores no involucrados, entonces estoy aún más feliz».