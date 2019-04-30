Así es la candidatura de Antonio Morales al Cabildo de Gran Canaria al 26M
El presidente grancanario espera seguir pilotando el gobierno de la isla bajo el control de Nueva CanariasLas Palmas de Gran CanariaActualizado:
La candidatura de Antonio Morales al Cabildo de Gran Canaria por las elecciones del 26 de mayo:
1. ANTONIO MORALES MENDEZ
2. MARIA INES JIMENEZ MARTIN
3. CARMELO RAMIREZ MARRERO
4. PEDRO FRANCISCO JUSTO BRITO
5. MARIA INES MIRANDA NAVARRO
6. TEODORO CLARET SOSA MONZON
7. MINERVA CARMEN ALONSO SANTANA
8. MIGUEL ANTONIO HIDALGO SANCHEZ
9. RAUL SALVADOR GARCIA BRINK
10. DULCE MARIA GONZALEZ GONZALEZ
11. ÁNGEL ANTONIO LOPEZ NAVARRO
12. EDUARDO ANTONIO DENIZ CABRERA
13. MARIA DEL CARMEN MENDOZA HERNANDEZ
14. MARIA YASMINA FIGUEROA HERNANDEZ
15. PALMIRA DENIZ VERONA
16. MARIA DEL PINO GARCIA MARRERO
17. JUAN MANUEL GABELLA GONZALEZ
18. INGRID NAVARRO ARMAS
19. MANUEL CARMELO AMADOR JIMENEZ
20. JOSE LUIS ÁLAMO SUAREZ
21. MARIA ISABEL GUERRA SANCHEZ
22. YAIZA DEL CARMEN QUINTANA HERNANDEZ
23. ÁNGEL ROGELIO SANCHEZ RIVERO
24. JORGE JOSE DE LA FE DIAZ
25. ANTONIO FELIPE GUEDES GUEDES
26. CATALINA MARIA CARMEN SANCHEZ RAMIREZ
27. FRANCISCO JUAN PERERA HERNANDEZ
28. DUNIA ESTHER RAMOS MEDINA
29. MARINO IGNACIO HUGO ALDUAN GUERRA
SUPLENTES
1. FRANCISCO MIGUEL ZUMAQUERO GARCIA
2. RAFAEL VICTOR RODRIGUEZ SANCHEZ
3. JUANA MARIA ALVARADO SANTANA
4. SERGIO AGUSTIN SUAREZ MORENO
5. ROKHAYA SAMB SALL