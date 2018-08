Canarias podría tener una mujer presidenta y de Podemos en pocas semanas El partido morado advierte con presentar una moción de censura si el presidente actual, el nacionalista Fernando Clavijo, es imputado por una denuncia que se investiga e Tenerife. El resultado sería: líder del Gobierno regional procedente de Gran Canaria por primera vez en 15 años

Podemos ha advertido este martes con presentar una moción de censura en Canarias por las investigaciones judiciales que está llevando a cabo la Fiscalía General del Estado sobre el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, candidato de CC a la presidencia de las islas en 2019.

De ganar la censura que tiene en agenda, la candidata a dirigir el archipiélago canario sería Nohemi Santana. Es una licenciada en dirección de empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y empleada de la sociedad Ferrocarriles de Gran Canaria.

Una censura de Podemos podría salir adelante si suma respaldos del PSOE, Nueva Canarias (27 diputados) y apoyo o abstención del PP. CC (18 diputados) gobierna en minoría con el respaldo del partido insularista gomero, ASG (tres partamentarios), salido del PSOE de esa isla.

Los nacionalistas han estado gobernando desde 2017 con cierto respaldo del PP de la época en la que Rajoy gobernaba en Madrid. Pero en Madrid ya no hay acuerdo entre CC y PP. CC se absutuvo en la censura contra Rajoy.

El PP tiene doce diputados regionales. Si se abstiene o participa en la censura, pueden salirle las mantemáticas a Podemos. El PP canario ha apoyado esta teoría hace meses pero pedía la presidencia regional. Esas matemáticas dependerán de si Fernando Clavijo sale o no imputado en las investigaciones judiciales que se dirigen en las islas.

Podemos ha pedido comparecencia para que el Gobierno de Canarias explique ante el pleno de la Cámara las medidas a adoptar por el Ejecutivo ante una posible imputación del presidente Fernando Clavijo por parte del TSJC, denominado «caso Grúas». A partir de ahí, Podemos podría activar el mecanismo de la moción de censura.

«Aún recuerdo cuando el presidente Clavijo me dijo en el Debate de la Nacionalidad que era falso que estuviera investigado por asunto judicial alguno y me pidió que me retractara y le pidiera disculpas, pues bien, parece que pronto podríamos tenerlo imputado», concluyó.